Гламур
168
2 мин

Блогерша Ната Лайм умерла в возрасте 31 года: что известно о ее смерти

Приятель блогерши раскрыл причину ее смерти.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Ната Лайм

Ната Лайм

Популярная украинская блогерша Ната Лайм, настоящее имя которой Наталья Любаренко, умерла.

Наталья ранее была безумно популярной в Сети. Однако уже на протяжении четырех лет на YouTube-канале блогерши не появлялись новые видео, а также посты в Instagram. Поклонники Наты Лайм пытались выяснить, куда исчезла их приятельница.

И вот в Сети появилось шокирующее фото. В частности, на кадре была изображена могила Натальи Любаренко вместе с фото. Дата смерти была указана 29 апреля этого года. Пользователи заподозрили, не фейк ли это, ведь родные блогерши не делали никаких официальных заявлений.

Могила Натальи Любаренко

Могила Натальи Любаренко

Наконец, приятель Наты Лайм - Евгений Белозеров - подтвердил печальную новость. Он написал, что Наталья действительно ушла из жизни в возрасте 31 года. Поскольку блогерша избегала публичности, то о трагическом инциденте знали только ее родные.

"К сожалению, Ната Лайм больше не с нами. В последнее время она сознательно отходила от публичности, поэтому о трагическом случае знали только близкие", - написал Евгений.

Пост Евгения Белозерова

Пост Евгения Белозерова

Также он раскрыл причину смерти. По его словам, Ната Лайм выпала с балкона и получила травмы, которые оказались не совместимы с жизнью. Также он добавил, что не известно, был ли это несчастный случай или самоубийство.

"Ната погибла, выпав с балкона. Случайно и специально - знала только Наташа", - добавил Евгений.

Евгений Белозеров назвал причину смерти Наты Лайм

Евгений Белозеров назвал причину смерти Наты Лайм

Отметим, Наталья Любаренко прославилась под псевдонимом Ната Лайм. Блогерша выпускала видео на YouTube развлекательного характера. Наконец, ее ролики набирали тысячи и миллионы просмотров. В 2021 году она объявила о паузе и с тех пор избегала публичности.

Напомним, недавно стало известно о смерти актрисы из сериала "Ходячие мертвецы" Келли Мак. Артистки не стало в возрасте 33 лет.

