Блогерша Ната Лайм умерла в возрасте 31 года: что известно о ее смерти

Ната Лайм

Популярная украинская блогерша Ната Лайм, настоящее имя которой Наталья Любаренко, умерла.

Наталья ранее была безумно популярной в Сети. Однако уже на протяжении четырех лет на YouTube-канале блогерши не появлялись новые видео, а также посты в Instagram. Поклонники Наты Лайм пытались выяснить, куда исчезла их приятельница.

И вот в Сети появилось шокирующее фото. В частности, на кадре была изображена могила Натальи Любаренко вместе с фото. Дата смерти была указана 29 апреля этого года. Пользователи заподозрили, не фейк ли это, ведь родные блогерши не делали никаких официальных заявлений.

Могила Натальи Любаренко

Наконец, приятель Наты Лайм - Евгений Белозеров - подтвердил печальную новость. Он написал, что Наталья действительно ушла из жизни в возрасте 31 года. Поскольку блогерша избегала публичности, то о трагическом инциденте знали только ее родные.

"К сожалению, Ната Лайм больше не с нами. В последнее время она сознательно отходила от публичности, поэтому о трагическом случае знали только близкие", - написал Евгений.

Пост Евгения Белозерова

Также он раскрыл причину смерти. По его словам, Ната Лайм выпала с балкона и получила травмы, которые оказались не совместимы с жизнью. Также он добавил, что не известно, был ли это несчастный случай или самоубийство.

"Ната погибла, выпав с балкона. Случайно и специально - знала только Наташа", - добавил Евгений.

Евгений Белозеров назвал причину смерти Наты Лайм

Отметим, Наталья Любаренко прославилась под псевдонимом Ната Лайм. Блогерша выпускала видео на YouTube развлекательного характера. Наконец, ее ролики набирали тысячи и миллионы просмотров. В 2021 году она объявила о паузе и с тех пор избегала публичности.

