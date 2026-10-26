Блогерша, парня которой расчленили на Бали, впервые раскрыла правду об убийстве и неуплаченном выкупе

Ева Мишалова и Игорь Комаров

Реклама

Украинская блогерша Ева Мишалова, парня которой Игоря Комарова похитили и жестоко убили на Бали, впервые подробно рассказала о пережитом.

Девушка вспомнила последние дни перед трагедией, попытки найти возлюбленного и требования похитителей, которые просили за его свободу 10 миллионов долларов.

Реклама

По словам Мишаловой, поездка на индонезийский остров была ее давней мечтой. Пара отправилась туда на зимовку, не подозревая, что отдых обернется трагедией. В тот период Игорь также начал воплощать давнюю мечту — забронировал уроки езды на мотоцикле. Это и стало точкой отсчета, ведь это в последний раз, когда Ева видела своего бойфренда. На уроке неизвестные его похитили и через других лиц посылали видео его замученного пытками.

Реклама

«Мы поехали туда в январе. Мы целые дни проводили вместе. У Игоря должна была быть вечером тренировка по езде на мотоцикле. И они уехали за пределы гостиницы делать повороты. Потом он мне не отвечал и пришли голосовые от неизвестного номера. Тогда я поняла, что п*зд*ц. И там он сказал: „Кошечка, я тебя люблю, не волнуйся, не выходи из номера и не иди в полицию“. Потом начали присылать те самые видео», — вспомнила блогерша в интервью Василию Тимошенко.

Ева Мишалова и Игорь Комаров / © из соцсетей

Как Ева Мишалова пыталась спасти возлюбленного

По словам девушки, почти неделю неизвестные потребовали деньги и отправляли видео с Игорем. Она пыталась найти любую возможность вернуть возлюбленного в «любом состоянии». В частности, обращалась в местную полицию.

Однако, как утверждает Мишалова, правоохранители на Бали казались ей «незаинтересованными» по делу и «задавали глупые вопросы», которые она считала неуместными. И все это, по словам блогерши, было в то время, когда уже насчитывалось немало доказательств с уликами, среди которых кепка, стяжки для рук и кроссовки Игоря.

По словам Евы, еще примерно за три недели до похищения они замечали мужчин в шлемах, якобы следивших за ними в разных местах. Впоследствии она предположила, что именно эти люди могли быть причастны к преступлению.

Реклама

Ева Мишалова и Василий Тимошенко / © скриншот с видео

«Прилетели израильские службы, приехала полиция, были допросы. Я была уверена, что мы его найдем. На пятый день видео разлетелось по всем каналам. Потом я приехала в Киев и психиатр назначил мне транквилизаторы», — рассказала Мишалова.

Отдельно блогерша высказала подозрения по поводу инструктора Романа, с которым Игорь занимался ездой на мотоцикле. Она считает его возможным соучастником похищения, однако эти утверждения являются ее версией событий. По ее мнению, именно он поспособствовал передаче Игоря в руки убийц, а затем продуманно замел свои следы.

«Он сразу же побежал в полицию и дал „левый“ номер телефона и вылетел в Таиланд. Вместо того чтобы узнать номер машины, посмотреть, куда везут и помочь Игорю. Конечно, если бы он сказал, то мы все выяснили бы. Хотя, конечно, он знал, куда его везти, что их там ждали. Это все Роман. Он поехал вперед, чтобы не участвовать, когда Игоря забирали», — заявила Ева.

Ева Мишалова / © скриншот с видео

Почему семья не оплатила 10 миллионов долларов выкупа, который требовали преступники

Мишалова вспомнила, что готова была продать свои вещи и недвижимость, чтобы собрать деньги для увольнения Игоря. По ее словам, похитители вместе с печально известными видео с замученным Игорем требовали 10 миллионов долларов, но не объясняли, куда именно переводить средства и как организовать передачу.

Реклама

«Общались раз в день или в несколько дней. Я спрашивала, куда заплатить и как. И не было ответа — только следующее видео. Не знаю, может, они не хотели денег. Если бы мы знали, что Игорь точно тогда вернется, мы бы все продали. Такие дела могут расследоваться годами, но все будут наказаны 100%», — подытожила блогерша.

Ева также отрицала предположение о том, что Игорь мог иметь врагов или заниматься нелегальным бизнесом. По ее словам, он вел «обычную жизнь» и тайно помогал Вооруженным силам Украины. Она также отвергла упреки в публикации контента с геолокациями в режиме реального времени, объяснив, что выкладывала фото и видео не сразу после съемки.

Ева Мишалова и Игорь Комаров

Что известно об убийстве Игоря Комарова на Бали

28-летний Игорь Комаров пропал на индонезийском острове 15 февраля 2026 года. В тот день он был на мотоцикле вместе со знакомыми. По данным следствия, группа неизвестных напала на мужчин: части удалось скрыться, а Комарова похитили.

Впоследствии в Сети появились видео, на которых мужчина со следами пыток просил родных оплатить 10 миллионов долларов. 26 февраля на одном из пляжей Бали обнаружили фрагменты человеческого тела. ДНК-экспертиза подтвердила, что остатки принадлежат Игорю Комарову. Правоохранители расследуют обстоятельства похищения и убийства, а также устанавливают всех причастных к жестокому расчленению.

За информацию, которая поможет задержать подозреваемых в похищении, пытках и убийстве Комарова, семья объявила вознаграждение до 100 тысяч долларов. Интерпол обнародовал «красные оповещения» о пяти подозреваемых, среди которых трое украинцев, а также граждане России и Казахстана. Их разыскивают.

Новости партнеров