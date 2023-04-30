Блогерша "проехалась" по Потапу и заявила, что он не в Украине: "Не видел причин оставаться"

Местонахождение продюсера до сих пор остается загадкой для его фанатов.

Рэпер и продюсер Потап крайне редко дает о себе знать и не рассказывает, где он находится.

В одном из своих недавних интервью артист говорил, что после войны мечтает обнять сына, жену Настю Каменских и съездить в дом в Ирпене, который он видел разбомбленным. Блогерша Нателла Кирс в новом выпуске своего YouTube-шоу задалась риторическим вопросом, а что мешает рэперу это все сделать сейчас:

"А какая же преграда мешает Алексею поехать в Ирпень сейчас? Не то ли, что он не в Украине? Как приехал, так и уехал. Доснял "Голос" и больше не видел причин оставаться", — сказала Кирс.

Потап

Она отметила, что и уменьшилась активность Потапа в соцсетях о войне в Украине: "Пока даже информационный штиль войны в Instagram. Последняя публикация датирована 22 марта", — добавила блогерша.

Напомним, недавно Потап впервые прокомментировал скандал вокруг его песни "Волонтер". Продюсер и рэпер извинился за текст песни и признался, что никого не хотел обидеть.

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