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Блогерша Саша Бо нарвалась на критику в Сети из-за розыгрыша дорого авто своего мужа

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
737
Время на прочтение
2 мин
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Блогерша Саша Бо нарвалась на критику в Сети из-за розыгрыша дорого авто своего мужа

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Не все оценили такую щедрость звезды.

Украинская блогерша Саша Бо столкнулась с критикой в Сети.

А все из-за нового именного розыгрыша, который знаменитость объявила на своей странице. В Instagram блогерша предложила подписчикам принять участие в конкурсе, подписаться на спонсоров и получить шанс выиграть внедорожник Nissan.

Кстати, авто принадлежит мужу Саши, стоматологу Платону Тарнавскому. По словам блогерши, он приобрел его в салоне и сейчас готов отдать победителю.

"Я давно этого не делала, но время пора сделать вам приятное. На правах жены объявляю, что я подарю автомобиль своего мужа. Nissan из салона, не битый не крашенный, в отличном состоянии, один владелец. Скоро подарю его вам", — сообщила о розыгрыше Саша.

Однако не все подписчики блогерши оценили ее инициативу. В частности, большинство пользователей возмутил список спонсоров, на которых должны подписаться участники, ведь среди них оказались русскоязычные блоггеры и даже скандальная эксзамглавы Запорожской ОВА Злата Некрасова.

Также комментаторы заявили, что лучше бы Саша отдала автомобиль бойцам ВСУ, или вместе со спонсорами помогла собрать средства на приобретение необходимого на фронт.

  • Лучше бы эти 96 блогеров скинулись на автомобиль для ВСУ!
  • Злата Некрасова в спонсорах? Человек, закварившийся до войны со спекулированием на благотворительности?
  • Авто идеально подходит для "нуля", а именно для ВСУ.
  • Посмотрела кто там в подписках. Ни одна машина не стоит подписываться!
  • Какая гадость!
Сашу Бо раскритиковали за розыгрыш авто / © instagram.com/sashaabo
Сашу Бо раскритиковали за розыгрыш авто / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, не так давно подобный скандал разразился с певицей Настей Каменских. Певица объявила о благотворительном розыгрыше новенького авто и нарвалась на жесткую критику от поклонников.

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Дата публикации
Просмотры
737
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