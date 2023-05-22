Блогерша Саша Бо нарвалась на критику в Сети из-за розыгрыша дорого авто своего мужа

Украинская блогерша Саша Бо столкнулась с критикой в Сети.

А все из-за нового именного розыгрыша, который знаменитость объявила на своей странице. В Instagram блогерша предложила подписчикам принять участие в конкурсе, подписаться на спонсоров и получить шанс выиграть внедорожник Nissan.

Кстати, авто принадлежит мужу Саши, стоматологу Платону Тарнавскому. По словам блогерши, он приобрел его в салоне и сейчас готов отдать победителю.

"Я давно этого не делала, но время пора сделать вам приятное. На правах жены объявляю, что я подарю автомобиль своего мужа. Nissan из салона, не битый не крашенный, в отличном состоянии, один владелец. Скоро подарю его вам", — сообщила о розыгрыше Саша.

Однако не все подписчики блогерши оценили ее инициативу. В частности, большинство пользователей возмутил список спонсоров, на которых должны подписаться участники, ведь среди них оказались русскоязычные блоггеры и даже скандальная эксзамглавы Запорожской ОВА Злата Некрасова.

Также комментаторы заявили, что лучше бы Саша отдала автомобиль бойцам ВСУ, или вместе со спонсорами помогла собрать средства на приобретение необходимого на фронт.

Лучше бы эти 96 блогеров скинулись на автомобиль для ВСУ!

Злата Некрасова в спонсорах? Человек, закварившийся до войны со спекулированием на благотворительности?

Авто идеально подходит для "нуля", а именно для ВСУ.

Посмотрела кто там в подписках. Ни одна машина не стоит подписываться!

Какая гадость!

Сашу Бо раскритиковали за розыгрыш авто / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, не так давно подобный скандал разразился с певицей Настей Каменских. Певица объявила о благотворительном розыгрыше новенького авто и нарвалась на жесткую критику от поклонников.

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