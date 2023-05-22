Блогерша Саша Бо нарвалась на критику в Сети из-за розыгрыша дорого авто своего мужа

Не все оценили такую щедрость звезды.
Украинская блогерша Саша Бо столкнулась с критикой в Сети.
А все из-за нового именного розыгрыша, который знаменитость объявила на своей странице. В Instagram блогерша предложила подписчикам принять участие в конкурсе, подписаться на спонсоров и получить шанс выиграть внедорожник Nissan.
Кстати, авто принадлежит мужу Саши, стоматологу Платону Тарнавскому. По словам блогерши, он приобрел его в салоне и сейчас готов отдать победителю.
"Я давно этого не делала, но время пора сделать вам приятное. На правах жены объявляю, что я подарю автомобиль своего мужа. Nissan из салона, не битый не крашенный, в отличном состоянии, один владелец. Скоро подарю его вам", — сообщила о розыгрыше Саша.
Однако не все подписчики блогерши оценили ее инициативу. В частности, большинство пользователей возмутил список спонсоров, на которых должны подписаться участники, ведь среди них оказались русскоязычные блоггеры и даже скандальная эксзамглавы Запорожской ОВА Злата Некрасова.
Также комментаторы заявили, что лучше бы Саша отдала автомобиль бойцам ВСУ, или вместе со спонсорами помогла собрать средства на приобретение необходимого на фронт.
- Лучше бы эти 96 блогеров скинулись на автомобиль для ВСУ!
- Злата Некрасова в спонсорах? Человек, закварившийся до войны со спекулированием на благотворительности?
- Авто идеально подходит для "нуля", а именно для ВСУ.
- Посмотрела кто там в подписках. Ни одна машина не стоит подписываться!
- Какая гадость!
Напомним, не так давно подобный скандал разразился с певицей Настей Каменских. Певица объявила о благотворительном розыгрыше новенького авто и нарвалась на жесткую критику от поклонников.
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