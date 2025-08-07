Блогерша Саша Бо показалась в больнице и сообщила, что перенесла операцию

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо сообщила о перенесенной операции.

Звезда Сети показалась в одной из больниц Ужгорода. Знаменитость сообщила, что ей сделали операцию. В частности, у блогера был диастаз, поэтому ей сшивали мышцы вдоль линии живота. Саша Бо говорит, что медикам пришлось много сделать швов. У блогерши диастаз достигал 4-5 см в ширину.

Саша Бо в больнице / © instagram.com/sashaabo

"Мне сшили все мышцы вдоль белой линии живота. Диастаз достигал 4-5 см в ширину, поэтому швов много. Больше всего болят верхний пресс: ни покашлять, ни посмеяться. Это я вчера (6 августа - прим. ред.) пробовала ходить, но разогнуться было сложно", - поделилась знаменитость.

Саша Бо в больнице / © instagram.com/sashaabo

Саша Бо сейчас находится в больнице. На следующий день после операции она чувствует себя уже лучше. Тем не менее, ей тяжело сейчас даже смеяться. Однако врачи разрешили прогулки, поэтому блогерша провела день на набережной Ужгорода. Все это время Сашу Бо поддерживал муж.

"Я счастлива, я ждала этот день. Я счастлива, что он прошел. Вечером было хуже, чем сегодня (7 августа - прим. ред.). Сейчас уже лучше себя чувствую. Уже хожу, меня отпустили погулять, намотать 4 тысячи шагов, буду гулять по Ужгороду", - говорит знаменитость.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

Кстати, Саша Бо перенесла еще одну операцию. Подробности знаменитость расскажет только при одном условии, когда она закроет сбор на нужды защитников. Дело в том, что сейчас у блогерши повысилась активность на странице в Instagram. Поэтому, она решила это использовать с пользой, чтобы собрать средства для ВСУ.

Саша Бо с мужем / © instagram.com/sashaabo

