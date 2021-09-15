Блогерша Саша Пустовит шокировала подробностями жизни с мужем: "Желал умереть от рака желудка"

По словам звезды Сети, муж ее шантажирует.

Популярная украинская Instagram-блогерша Саша Пустовит (Саша Бо) шокировала подробностями жизни с мужем Игорем.

Так, пара, за "идеальной" жизнью которой следила едва ли не вся Украина, в июле ошарашила новостью о разводе. В интервью Маши Ефросининой Саша призналась, что восемь раз собирала вещи, прежде чем решилась окончательно уйти и поделилась некоторыми фактами. В частности, о том, что Игорь издевался над ней морально.

"Муж — мой самый большой хейтер. Такого грязи, как от него, я не слышала от всех людей за эти годы. Он бьет больнее словами. Он все эти годы говорил мне "Ты без меня никто", "Я тебя взял никем", "Если бы не я", "Это все я". Когда-то он мне купил рекламу в Сони Стужук за 100 долларов — я эту рекламу не могу 6 лет ему отработать. Он мне постоянно ее вспоминает", — рассказала Саша Бо.

Саша Потому и Игорь Пустовит / instagram.com/sashaabo

Все семь раз Александра возвращалась к мужу. Впрочем, последней каплей стала серьезная ссора. Когда блогерша уснула под просмотр фильма, Игорь разблокировал ее телефон и прочитал переписку с ее подругой и мамой, где Саша пожаловалась на избранника и назвала его мудаком.

"Он меня будит и спрашивает "Ты мне изменяешь? Говори правду. Докажи". Начались такие вопросы — и за маму, и за подружку... В 4 утра я взяла ключи и убежала из дома, потому что не могла больше это слушать. Дети спали дома, но я понимала, что он их не тронет", — вспомнила Пустовит.

Саша Потому и Игорь Пустовит / instagram.com/sashaabo

Когда же супруги решили расстаться, начались споры за имущество. У них есть большой дом, который, по словам Пустовит, хочет забрать ее муж. Саша поделилась, что его она построила практически за свой счет, поэтому отдавать его не хочет. Также блогерша открыла свой салон и клинику.

"Он претендует на имущество, но я ему никогда ничего не жалела. Мы оставляем по машине каждому, бизнес мне, а салон и дом — пополам. Я буду воевать только за детей. Они должны жить с мамой, но я не против, чтобы мальчики виделись с папой хоть каждый день", — отметила она.

Саша Потому и Игорь Пустовит / instagram.com/sashaabo

По словам Саши, в этой войне Игорь начал ее шантажировать, чтобы она подписала все документы и сменила фамилию. В частности, он начал угрожать тем, что расскажет, что у Бо булимия. Когда-то блогерша рассказала о своей проблеме экс-возлюбленному, а он при случае об этом сообщил всем друзьям и близким. Пустовит заявила, что муж даже желал ей умереть от рака желудка.

"Все об этом узнали. Он снимал меня, когда у меня были приступы, а теперь этим шантажирует. Я ему ничего плохого не сделала, а он так обращается со мной. Он даже желал мне умереть от рака желудка, хотя знал, что для меня это больная тема", — ошеломила Пустовит.

Саша Потому и Игорь Пустовит / instagram.com/sashaabo

Также Саша показала переписку и запись телефонного разговора с бывшим.

скриншот с видео

Еще одна тема, о которой якобы угрожает рассказать Игорь Пустовит — то, что Александра болела туберкулезом. Так, во время первой беременности блогерша попала в больницу с лихорадкой. Лишь со временем ей сделали рентген, где обнаружили, что одно легкое полностью в воде. После анализов, оказалось, что в блогерши была палочка Коха. У Саши была закрытая форма туберкулеза легких.

Несмотря на то, что врачи заверили, что у девушки родится здоровый ребенок, по словам блогера, Игорь и его мама требовали сделать аборт. После этого Саша не общалась со своей свекровью. Блогерша родила здорового сына Даню, а впоследствии у супругов родился еще один мальчик Евгений.

Саша Пустовит с мужем и детьми / instagram.com/sashaabo

Пустовит не понимает, почему муж так ей мстит, поскольку "она ничего плохого ему не сделала, а только захотела уйти".

Также Саша Бо написала сообщение в Instagram, где заявила, что их брак погубили обесценивания, неуважение, деньги и глубокие скрытые обиды. Она отметила, что измен не было.

"Все эти годы наши отношения катились в пропасть. Но я никогда не могла себе позволить то, что позволяет сейчас он. Я молчала на публику и могла обсудить и поплакаться только самым близким... Под моими постами не было ни одного позорного высказывания об Игоре, потому что я это сразу пресекала, но почему-то в его комментариях меня обзывали и унижали по полной. Я уже молчу о грязных слухах, которые он сам громко распускает по Франковске и не только. Мне больно. Он добавляет масла в огонь мемчиками в сторис и продолжает шантажировать. Я просила это прекратить, потому что я мама его детей, и нашим сыновьям эта грязь дойдет спустя годы от третьих лиц... Но это продолжается по сегодняшний день, чтобы я подписала все документы и сменила фамилию. Взамен он обещал не разглашать мои тайны... Как низко. Никому не пожелаю испытать это на себе. Когда приходится выносить самое больное ради того, чтобы защититься", — написала она.

Саша Потому и Игорь Пустовит / instagram.com/sashaabo

30 сентября состоится судебное заседание.

Напомним, на днях Яна Цибульская в слезах сообщила, что ее муж Дмитрий Жук попросил паузу в отношениях. Звезда призналась, что ей трудно говорить на эту тему.

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