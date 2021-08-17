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Блогерша София Стужук сделала пластические операции в прямом эфире у Каминского

Блогерша София Стужук сделала пластические операции в прямом эфире у Каминского

instagram.com/sofia_stuzhuk

Свое лицо звезда Сети доверила экс-мужу Славы Каминской.

Известная блогерша София Стужук, которая после увеличения груди собирается ее уменьшить, пока что прибегла к пластическим операциям на лице.

Так, 26-летняя звезда Сети сделала ринопластику, блефаропластику и ниточный лифтинг для подтяжки лица. Работу Соня доверила экс-мужу Славы Каминской, Эдгару. Пластический хирург оперировал Стужук в прямом эфире.

София Стужук сделала пластические операции в прямом эфире / © instagram.com/edgar_kaminskyi
София Стужук сделала пластические операции в прямом эфире / instagram.com/edgar_kaminskyi

Также Эдгар показал результат пластики.

В комментариях подписчики хирурга похвалили его за работу, а вот блогершу — раскритиковали. Мол, что Соня сама себе противоречит — выступает за натуральность, говорит, что ее устраивает внешность, а потом ложится под нож хирурга.

  • Кто-то был против пластики. Что там по принятию себя?
  • Соня... Вы же говорили, что в погоне за красотой Дима угробил себя и посадил свое сердце, а что делаете вы? Зачем эти гонки вам?
  • Работа доктора отличная, но Соня теперь типичная кукла... Зачем?! Нос же был нормальный

Кроме того, Каминский показал, как блогерша просыпалась после наркоза.

Сегодня утром София вышла в свои Instagram-stories и сообщила, что чувствует себя хорошо.

София Стужук после пластических операций / © instagram.com/sofia_stuzhuk
София Стужук после пластических операций / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Со мной все хорошо. Испомнила еще одну маленькую мечту! Чувствую себя чудесно", — прокомментировала свое состояние она.

Через несколько часов участник шоу "Холостячка" Андрей Шатырко, с которым Стужук приписывали роман, забрал блогершу из клиники домой.

Софию Стужук после пластических операций забрал домой Андрей Шатырко / © instagram.com/sofia_stuzhuk
Софию Стужук после пластических операций забрал домой Андрей Шатырко / instagram.com/sofia_stuzhuk

Напомним, ранее вдова известного блогера София Стужук обнажилась для мужского глянца. Девушка снялась в откровенной фотосессии.

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