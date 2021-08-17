Блогерша София Стужук сделала пластические операции в прямом эфире у Каминского

Свое лицо звезда Сети доверила экс-мужу Славы Каминской.

Известная блогерша София Стужук, которая после увеличения груди собирается ее уменьшить, пока что прибегла к пластическим операциям на лице.

Так, 26-летняя звезда Сети сделала ринопластику, блефаропластику и ниточный лифтинг для подтяжки лица. Работу Соня доверила экс-мужу Славы Каминской, Эдгару. Пластический хирург оперировал Стужук в прямом эфире.

София Стужук сделала пластические операции в прямом эфире / instagram.com/edgar_kaminskyi

Также Эдгар показал результат пластики.

В комментариях подписчики хирурга похвалили его за работу, а вот блогершу — раскритиковали. Мол, что Соня сама себе противоречит — выступает за натуральность, говорит, что ее устраивает внешность, а потом ложится под нож хирурга.

Кто-то был против пластики. Что там по принятию себя?

Соня... Вы же говорили, что в погоне за красотой Дима угробил себя и посадил свое сердце, а что делаете вы? Зачем эти гонки вам?

Работа доктора отличная, но Соня теперь типичная кукла... Зачем?! Нос же был нормальный

Кроме того, Каминский показал, как блогерша просыпалась после наркоза.

Сегодня утром София вышла в свои Instagram-stories и сообщила, что чувствует себя хорошо.

София Стужук после пластических операций / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Со мной все хорошо. Испомнила еще одну маленькую мечту! Чувствую себя чудесно", — прокомментировала свое состояние она.

Через несколько часов участник шоу "Холостячка" Андрей Шатырко, с которым Стужук приписывали роман, забрал блогершу из клиники домой.

Софию Стужук после пластических операций забрал домой Андрей Шатырко / instagram.com/sofia_stuzhuk

Напомним, ранее вдова известного блогера София Стужук обнажилась для мужского глянца. Девушка снялась в откровенной фотосессии.

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