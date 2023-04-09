Блогерша Татьяна Парфильева рассекретила пол будущего ребенка

Известная украинская блогерша и бизнесвумен Татьяна Парфильева и ее муж, предприниматель Иван Кришталь, наконец-то узнали пол будущего ребенка.

Знаменитые супруги устроили gender party в одном из столичных ресторанов с видом на Днепр. На праздник пара пригласила только близких друзей и родных.

Перед тем, как узнать, кто же будет мальчик или девочка, блоггер предложила своим гостям поделиться своими догадками на специальной доске. Голоса были почти на уровне, но с преимуществом в один балл большинство оказалось за мальчика. Сама же молодая мамочка накануне написала, что они будут рады в любом случае.

Татьяна Парфильева / Фото: instagram.com/tanyaparfileva

Пол будущего ребенка Татьяна и Иван узнали с помощью цветного дыма. Он оказался синего цвета, поэтому у пары будет мальчик. Свои счастливые эмоции пара показала на видео в Instagram.

Напомним, что радостной новостью о своей первой беременности 28-летняя Татьяна Парфильева поделилась с поклонниками в марте.

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