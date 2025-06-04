Блогерша Верба из-за осложнений после пластики груди перенесла еще одну операцию

Юлия Верба / © instagram.com/yuli.verbaaa

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Украинская блогерша-миллионница Юлия Вербинец, известная как Верба, сообщила, что из-за осложнений, которые у нее возникли на фоне пластики груди, ей пришлось сделать еще одну операцию.

Звезда Сети решилась лечь под нож пластического хирурга после завершения грудного вскармливания. Блогерша делилась, что после беременности ее большая грудь потеряла форму, поэтому она решила сделать подтяжку. К сожалению, хирургическое вмешательство не прошло без осложнений.

Юлия Верба призналась, что после операции у нее начала кровоточить одна из грудей. Поэтому, врачам пришлось вмешаться. Блогерша перенесла еще одну операцию. Сейчас же звезда Сети говорит, что снова повторяется ситуация. Юлия Верба подозревает, что придется делать еще и третью операцию.

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Именно так выглядит бюст Юлии Вербы после пластической операции

"Была еще одна операция из-за осложнений. Но сегодня (4 июня - прим. ред.) утром встала и снова осложнение пошло. Если сейчас будет еще третья операция, буду плакать. И я же делала в хорошей клинике, один из лучших хирургов в стране...Знаете, не где-то в подвале за 2000 долларов...И с одной сиськой все хорошо, а с другой что-то не складывается. Уже так было, две недели назад...Мне снова делали наркоз и что-то там чистили...Я так надеялась, что такое уже не повторится", - пожаловалась блогерша.

Напомним, недавно певица Елена Тополя призналась, что сделала пластическую операцию груди. Артистка шокировала причиной, почему ей пришлось лечь под нож хирурга.