Блогерша Верба "наехала" на Сергея Притулу и Антона Тимошенко: "Вы можете только пи*деть"

Блогерше не понравилось, что комик и волонтер высмеяли ее, потому что она не донатит на ВСУ и во время войны живет беззаботной жизнью.

Украинская блогерша-миллионница Юлия Верба снова попала в скандал. На этот раз знаменитость раскритиковали комик Антон Тимошенко и волонтер Сергей Притула.

В частности, их удивило, что блогерша, у которой немалая аудитория в Instagram, показывает беззаботную жизнь, ничего не рассказывает о войне и не делает благотворительное сборы для украинских защитников. Особенно они обратили внимание на слова Вербы, что она не делает донаты, потому что об этом не просил президент Владимир Зеленский.

"Это блогерша, у которой миллионная аудитория, и она, что называется "живет жизнью". Я зашел на ее страницу. Думаю, у нее должны быть какие-то сборы. Я листал все эти посты – нет. Я уже сижу и понимаю, что я злюсь на Юлю Вербу, а я не должен этого делать. У нее фото – я в машине, я в бассейне, я, я, я… И думаю просмотрю сохраненные сторис, там сто процентов есть сохраненный сбор. Она говорит, как есть, она просто живет жизнь и этого достаточно", — сказал Тимошенко.

Сергей Притула и Антон Тимошенко раскритиковали блогершу Вербу, которую не делает донаты для ВСУ

Сама же блогерша уже отреагировала на такую критику в ее адрес. Она заявила, что на самом деле делает донаты и очень большие. Однако Верба этого не показывает в Сети, ведь не собирается этим хвастаться.

"Знаете, почему меня никоим образом не затрагивает хейт, что я не помогаю армии? Потому что я доначу просто сотни тысяч гривен. Но тихонько. Потому что делаю это не для сохраненных сторис или чтобы для кого-то быть хорошей и чтобы меня гладили по голове. Я делаю это тихонько, с чистой совестью для себя и для своей страны... А вы можете только пи*деть, потому что думаете, что знаете все. Но представляете, есть люди, которые донатят и не кричат об этом в каждой сторис. Уверена, что я доначу в разы больше, чем каждый мой комментатор, но я никогда не мерилась, и не делала это и не буду делать, я тихо живу, если доначу на сборы, то сразу по 100 тысяч, просто не хвалюсь этим, для меня это не есть чем-то крутым, чем нужно хвастаться", — заявила блогерша.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Напомним, недавно блогерша Верба наслаждалась отдыхом в Монако. Однако по дороге домой Юлию остановила итальянская полиция. Блогерша рассказала, почему это произошло.

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