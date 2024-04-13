Блогерша Верба похвасталась, как праздновала 21-летие и какой роскошный сюрприз ей сделал жених

Звезда Сети не стала устраивать громкие вечеринки.
Украинская блогерша-миллионница Юлия Верба 12 апреля отпраздновала день рождения. Знаменитости исполнился 21 год.
Первым с праздником Юлию поздравил ее жених Константин. Он подготовил для блогерши роскошный сюрприз – завтрак прямо у озера. Константин украсил локацию розовыми шарами и сделал небольшой пикник. Влюбленные завтракали на фоне живой музыки – музыканты играли им на скрипке и виолончели.
"Благодарю любимого за сказочное утро. Завтрак у озера при живой музыке с моей любимой матчей. Я была удивлена", — поделилась блогерша.
Конечно, в день рождения Юлия Верба получила немало букетов. Друзья и родные дарили звезде Сети роскошные розы разных цветов, тюльпаны и многие другие цветы.
"Юличку Вербу задарили такой красотой. Как приятно слышать каждое слово и пожелания. Спасибо! Люблю всех", — поблагодарила за поздравления блогерша.
Юлия Верба в свой день рождения не стала устраивать громкие вечеринки. Знаменитость собрала своих друзей в загородном доме, где они вместе жарили шашлык, лакомились снеками и пили разные напитки.
Напомним, ранее в семье актрисы Ксении Мишиной был праздник. Сыну знаменитости исполнилось 12 лет. Артистка показала, как отметила день рождения Платона.
Читайте также: