Блогерша Верба похвасталась, как праздновала 21-летие и какой роскошный сюрприз ей сделал жених

Украинская блогерша-миллионница Юлия Верба 12 апреля отпраздновала день рождения. Знаменитости исполнился 21 год.

Первым с праздником Юлию поздравил ее жених Константин. Он подготовил для блогерши роскошный сюрприз – завтрак прямо у озера. Константин украсил локацию розовыми шарами и сделал небольшой пикник. Влюбленные завтракали на фоне живой музыки – музыканты играли им на скрипке и виолончели.

"Благодарю любимого за сказочное утро. Завтрак у озера при живой музыке с моей любимой матчей. Я была удивлена", — поделилась блогерша.

Юлия Верба с женихом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Конечно, в день рождения Юлия Верба получила немало букетов. Друзья и родные дарили звезде Сети роскошные розы разных цветов, тюльпаны и многие другие цветы.

"Юличку Вербу задарили такой красотой. Как приятно слышать каждое слово и пожелания. Спасибо! Люблю всех", — поблагодарила за поздравления блогерша.

Юлию Вербу в день рождения задарили цветами / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлия Верба в свой день рождения не стала устраивать громкие вечеринки. Знаменитость собрала своих друзей в загородном доме, где они вместе жарили шашлык, лакомились снеками и пили разные напитки.

Юлия Верба празднует день рождения / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Напомним, ранее в семье актрисы Ксении Мишиной был праздник. Сыну знаменитости исполнилось 12 лет. Артистка показала, как отметила день рождения Платона.

Читайте также: