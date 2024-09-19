Блогерша Верба показала лицо новорожденной дочери и рассказала о своем состоянии после кесарева

Звезда Сети поделилась, как чувствует себя после родов.
Известная украинская блоггерша-миллионница Юлия Верба впервые показала лицо новорожденной дочери.
Знаменитость, которая 18 сентября родила, не стала скрывать девочку от своих поклонников. В первый же день ее рождения Юлия показала лицо крохи. Единственное, что пока что скрывает блогерша, так это имя ребенка.
В общем, Юлия Верба рожала с помощью кесарева сечения. Как делилась знаменитость, врачи стимулировали ей роды. С самого утра блогерша чувствовала схватки, однако открытия не происходило. Поэтому врачи сделали кесарево сечение, чтобы не травмировать ребенка.
Юлия Верба уже также рассказала о своем состоянии. По словам звезды Сети, она чувствует себя хорошо и даже может ходить, однако это ей дается довольно сложно. Также у Юлии болит шов.
"Я чувствую себя нормально. Но ходить и двигаться – это испытание, честно. Так шов болит! Ни встать, ни согнуть, на ручки тоже не могу взять", — делилась блогерша.
Напомним, Юлия Верба в одном из роддомов Львова 18 сентября в 13:20 родила девочку. Ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения.
Читайте также:
- Где сейчас София Ротару: куда уехала во время войны, скандалы вокруг семьи и месть россиян
- Галкин показал заметно подросших 11-летних двойняшек от Пугачевой и поздравил их с особым праздником
- Звезда "Киборгов" Вячеслав Довженко рассекретил роман с молодой возлюбленной и показал их общие фото