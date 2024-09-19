Блогерша Верба показала лицо новорожденной дочери и рассказала о своем состоянии после кесарева

Известная украинская блоггерша-миллионница Юлия Верба впервые показала лицо новорожденной дочери.

Знаменитость, которая 18 сентября родила, не стала скрывать девочку от своих поклонников. В первый же день ее рождения Юлия показала лицо крохи. Единственное, что пока что скрывает блогерша, так это имя ребенка.

Дочь Юлии Вербы / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

В общем, Юлия Верба рожала с помощью кесарева сечения. Как делилась знаменитость, врачи стимулировали ей роды. С самого утра блогерша чувствовала схватки, однако открытия не происходило. Поэтому врачи сделали кесарево сечение, чтобы не травмировать ребенка.

Дочь Юлии Вербы / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Юлия Верба уже также рассказала о своем состоянии. По словам звезды Сети, она чувствует себя хорошо и даже может ходить, однако это ей дается довольно сложно. Также у Юлии болит шов.

"Я чувствую себя нормально. Но ходить и двигаться – это испытание, честно. Так шов болит! Ни встать, ни согнуть, на ручки тоже не могу взять", — делилась блогерша.

Дочь Юлии Вербы / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Напомним, Юлия Верба в одном из роддомов Львова 18 сентября в 13:20 родила девочку. Ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения.

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