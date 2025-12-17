Блогерша Верба после громкого скандала с флагом Украины объяснила свою позицию: "Все ошибаются"

Юлия Верба / © instagram.com/yuli.verbaaa

Украинская блогерша Юлия Верба, она же Юлия Вербинец, после громкого скандала, где ее обвинили в пренебрежительном отношении к флагу Украины, объяснила свою позицию.

На днях знаменитость публиковала контент, где в обтягивающем комбинезоне позирует на фоне сине-желтого флага, на котором также напечатано ее изображение. Однако такой контент оценили далеко не все. Некоторые даже начали обвинять Вербу в осквернении государственного символа.

Блогерша прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг нее. Она подчеркнула, что у нее не было цели кого-то обидеть. По словам Юлии, флаг с изображением ее фото - это пример того, как в начале полномасштабной войны у нее на аватарке было похожее изображение. Верба отметила, что любит Украину и не собиралась никого ни оскорблять, ни унижать.

Именно такой контент вызвал скандал вокруг Юлии Вербы / © instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Я не могла даже и подумать, что это кого-то так может задеть. И если бы знала, то этого бы не было. И я искренне прошу прощения. Я - украинка. Люблю Украину. Но никакого плохого посыла в это видео не закладывалось. Для вас это отвратительно из-за моего внешнего вида, но это неприязнь ко мне, а не заложенные плохие смыслы и издевательство над украинской символикой. Просто сделать из меня врага народа? Сделайте врагов тех, кто ворует у вас...", - написала Верба.

Пост Юлии Вербы / © instagram.com/verbaaa.verbaaa

Сейчас блогерша удалила скандальный контент с флагом Украины. Юлия отметила, что сделала это из уважения к тем, кого это может оскорбить. Знаменитость признала, что это была ошибка. Однако она также добавила, что подобное могло произойти с любым, поэтому стоит быть более человечным.

"Все ошибаются, и можно спокойно сказать, что это, на ваш взгляд, выглядит некорректно, мы же граждане одной страны. Это могло произойти с каждым", - подытожила блогерша.