Блогерша Верба после похудения на 26 кило сверкнула своими формами в бикини

Юлия Верба / © instagram.com/verbaaa.verbaaa

Украинский блогер Юлия Верба, она же Юлия Вербинец, похвасталась своим подтянутым телом после кардинального похудения.

Знаменитость в фотоблоге поделилась, что долгое время ее беспокоил лишний вес и сильные отеки. Однако однажды она взяла под контроль дисциплину и достигла непревзойденного результата. За четыре месяца Верба похудела на 26 кило и вернула дородовую форму, чем невероятно довольна.

После непростого пути к телу мечты Юлия отправилась на отдых. Не упуская возможности, она продемонстрировала стройную фигуру на террасе своего гостиничного номера. На фоне живописных Карпат счастливая блогерша выгнулась в кружевном нижнем комплекте и продемонстрировала плоский животик.

Юлия Верба после похудения / © instagram.com/verbaaa.verbaaa

Кстати, компанию блогерше составила семья. Верба также наделала фото с мужем и годовалой дочкой. Семья поразвлекалась в СПА и наделала милых совместных фото в отеле. А в комментариях уже успели восхититься атмосферой фотографий.

Сколько всего держится на женской энергии

Это просто вау!

Очаровательные

Юлия Верба с семьей / © instagram.com/verbaaa.verbaaa

