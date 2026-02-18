- Дата публикации
Блогерша Верба после похудения на 26 кило сверкнула своими формами в бикини
Звезда Сети показалась на отдыхе в живописном месте.
Украинский блогер Юлия Верба, она же Юлия Вербинец, похвасталась своим подтянутым телом после кардинального похудения.
Знаменитость в фотоблоге поделилась, что долгое время ее беспокоил лишний вес и сильные отеки. Однако однажды она взяла под контроль дисциплину и достигла непревзойденного результата. За четыре месяца Верба похудела на 26 кило и вернула дородовую форму, чем невероятно довольна.
После непростого пути к телу мечты Юлия отправилась на отдых. Не упуская возможности, она продемонстрировала стройную фигуру на террасе своего гостиничного номера. На фоне живописных Карпат счастливая блогерша выгнулась в кружевном нижнем комплекте и продемонстрировала плоский животик.
Кстати, компанию блогерше составила семья. Верба также наделала фото с мужем и годовалой дочкой. Семья поразвлекалась в СПА и наделала милых совместных фото в отеле. А в комментариях уже успели восхититься атмосферой фотографий.
Сколько всего держится на женской энергии
Это просто вау!
Очаровательные
