Блогерша Верба после помолвки отказалась играть свадьбу с женихом и объяснила почему: "Это шок"

Популярная украинская блогерша-миллионница Юлия Верба сделала неожиданное заявление.

В своем Telegram-канале звезда Сети сообщила, что не собирается выходить замуж за избранника Константина. Об этом она заявила через год после того, как мужчина сделал ей предложение и после того, как недавно она родила ему дочь Розу. В то же время 21-летняя блогерша написала, что кроха носит фамилию своего отца.

"Мы не расписаны, не в браке. Поэтому фамилия у меня моя. А Розочка имеет фамилию папы. То есть Кости. Жениться не планируем. Гражданский брак. Знаю, что для многих это шок", — сообщила Юлия.

Юлия Верба с женихом и дочерью / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Верба отметила, что будет жить с возлюбленным только в гражданском браке. А в будущем пока не уверена, что захочет свадьбу. Тем более подчеркивает, что преградой пышным застольям становится война в Украине.

"Война. Мне кажется, она не закончится никогда.. Уже 11 лет... А во время войны я не хочу такую свадьбу, я хочу всю ночь, хочу с палатками, хотела. В Украине. А в 30 лет, например, я уже не знаю захочу ли такое", — подчеркнула знаменитость.

Юлия Верба с женихом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Кроме того, блогерша добавляет, что на самом деле не хочет менять фамилию в документах, ведь, по ее мнению, это ни на что не повлияет. Как признается Юлия, ее позицию полностью разделяет и Константин.

"Мне это ничего не меняет, ему – тоже. Я не хочу менять никакие документы. Хотя когда-то была уверена, что возьму фамилию мужа и буду как бы "за ним". Как видите, все меняется. Через пять лет может снова буду думать иначе. По моему мнению, официальный момент не играет никакой роли. Люди либо счастливы вместе, либо нет. Либо любят друг друга, либо нет. И к сожалению, росписи, браки и т.д. на это не могут повлиять. Единственное, что точно, тогда как будто серьезнее все как-то. Но опять же, кто как воспринимает", - поделилась блогерша Верба.

Напомним, недавно Юлия Верба показала таинство крещения своей двухмесячной дочери Розы.

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