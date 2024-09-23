Блогерша Верба рассекретила необычное имя новорожденной дочери: "Всю жизнь мечтала так назвать"

Известная украинская блогерша-миллионница Юлия Верба впервые назвала имя дочери, которую родила около недели назад.

21-летняя блоггрша вместе с мужем Константином назвала кроху Розой. Также в своем Telegram-канале знаменитость поделилась, что невероятно рада такому выбору. И добавила, что в ее семье уже были женщины с именем Роза, поэтому для молодой мамы это оригинальное имя приобрело еще больший смысл.

"Роза. Роза и в Америке Роза, Rose. Боже, как я кайфую… Это единственное имя, которым бы я хотела, чтобы как альтернатива назвали меня. Юля обожаю. Но если бы что, то от Розы тоже не отказалась. В Instagram уже написала, что я даже не знала этого до рождения малышки, но бабушку моего папы тоже звали Роза. Класс. Всю жизнь мечтала так назвать дочь. Потому что каждая девушка и женщина - цветочек, который нужно оберегать, ухаживать, наслаждаться им и сильно-сильно любить", - рассказала Юля.

Юлия Верба с дочерью выписалась из родильного / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Кроме того, Верба показала, как возлюбленный с близкими встречали ее с Розой из роддома. Так, семья блогерши поздравляла с рождением первенца шариками, подарками и цветами.

Юлия Верба с дочерью выписалась из родильного / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Юлия Верба с дочерью выписалась из родильного / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Юлия Верба с дочерью выписалась из родильного / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Напомним, недавно блогерша Юлия Верба поделилась, как чувствует себя после родов путем кесарева, и показала дочь в первые дни ее жизни.

Читайте также: