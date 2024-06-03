Блогерша Верба растрогала, как возлюбленному рассказала о беременности прямо в поезде

Известная украинская блогерша Юлия Верба показала трогательные кадры, как сообщила жениху Константину о своей беременности.

В частности, в своем фотоблоге 21-летняя Верба поделилась, что приятное известие она сообщила возлюбленному в поезде. Так, в купе она дождалась мужчину и показала ему положительный тест на беременность. Как признается Юлия, сначала Константин ничего не понял, ведь последние несколько месяцев она часто делала тесты. Впрочем, когда избранник блогерши поянл о чем речь, будущие родители в слезах искренне порадовались и восхитили фанов поцелуями и объятиями.

Юлия Верба показала, как сообщила возлюбленному о беременности

"Реакция Кости. Видно, как я переживаю в начале, потому что очень трудно было знать это только самой. Я положила тест возле себя, и когда он зашел в купе, увидел... Но последние месяцы тесты были по всему дому, он уже и не обращал внимания. Тем более на этом положительном тесте не видно двух полосок, и он говорил по телефону, поэтому не очень понял, что это такое… И потом: "Зай, я беременна", - написала Юлия.

К слову, для жениха Вербы это будет уже второй ребенок.

Напомним, о пополнении в семье блогерша сообщила в первый день лета. В частности, опубликовала нежные фото с возлюбленным, на котором виднеется ее заметно округлый животик.

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