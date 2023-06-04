Блогерша Верба резко ответила на хейт дизайна ее новой квартиры: "У меня даже унитаз золотой"

Украинская блогерша-миллионница Юлия Вербинец, она же Верба, показала свою новую роскошную квартиру в Ивано-Франковске и нарвалась из-за этого на хейт.

В частности, звезда Сети приобрела третью квартиру и сделала там ремонт. Поэтому блогерша решила похвастаться своим домом. В Instagram Юлия опубликовала фотографии, где показала интерьер квартиры. Ремонт сделан в светлых оттенках.

Блогерша Верба показала новую квартиру / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

В квартире Юлии немало мрамора, изысканная мебель и роскошные большие люстры.

Блогерша Верба показала новую квартиру / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Моя квартира готова! Принимаю поздравления! Это мое третье готовое жилье в мои 20 лет. Переезжаю на следующей неделе, дорабатываю все детали и тогда покажу подробнее", — поделилась знаменитость.

Блогерша Верба показала новую квартиру / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Блогерша Верба показала новую квартиру / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Однако далеко не все оценили интерьер дома Вербы. Блогершу упрекнули, что такой стиль уже давно не в моде. Более того, Юлию обвинили в отсутствии вкуса. Однако были и те, кто вступился за звезду Сети.

Блогерша Верба показала новую квартиру / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Это точно квартира 20-летней современной девушки? Или 20-летней несовременной...

Фу, как может нравиться такой стиль!

Не верю, что эта квартира для 20-летней девушки! Для бабушки 60 лет, скорее всего. Расстояние и высота от телевизора до дивана неправильная, потолки натяжные, а это выглядит очень дешево, кухня тоже очень дешевая. Ремонт на продажу, но не для себя.

Очень круто, поздравляю! Пусть в этом доме будут только мгновения радости и счастья!

Тем временем сама блогерша не стала терпеть критику и объяснила пользователям, почему выбрала именно такой дизайн квартиры.

Блогерша Верба показала новую квартиру / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Мне такое нравится. Я так и хотела. Если это для вас некрасиво, то не делайте себе такое в доме. Делайте то, что вам нравится. А мне нравится такое, и у меня даже золотой унитаз, чтобы вы себе знали. Я без приколов сейчас говорю, у меня реально золотой унитаз", – ответила Юлия.

Блогерша Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

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