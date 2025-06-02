Блогерша Верба сделала пластическую операцию груди и шокировала осложнениями, которые у нее возникли

Юлия Верба / © instagram.com/yuli.verbaaa

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Украинская блогерша-миллионница Юлия Вербинец, известная как Верба, призналась, что сделала пластическую операцию на груди.

Знаменитость никогда не думала, что ей придется обращаться к пластическому хирургу в этом вопросе. Однако во время беременности и грудного вскармливания бюст у блогерши очень сильно увеличился. Юлия признается, что ей даже тяжело было ходить. Когда Верба прекратила кормить дочь грудью, то они начали уменьшаться и обвисать. Поэтому, Юлия решилась сделать подтяжку.

Юлия Верба / © instagram.com/yuli.verbaaa

Знаменитость говорит, что не боялась самой операции, однако после хирургического вмешательства блогерша столкнулась с осложнениями. Верба пока что не вдавалась в подробности, но говорит, что физически чувствовала себя ужасно и такой боли еще не испытывала в жизни.

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Юлия Верба сделала подтяжку груди / © instagram.com/yuli.verbaaa

"Я была очень позитивно настроена, не боялась ни наркоза, ни реабилитации, ничего...Я всегда ко всему очень позитивно и легко настроена, но я просто не могла представить, что меня ждет. Я попала в тот малый процент людей, в которых пошло осложнение после операции. И просто физически чувствовала себя так плохо, как никогда в жизни", - шокировала блогерша.

Юлия Верба сделала подтяжку груди / © instagram.com/yuli.verbaaa

Напомним, недавно певица Елена Тополя впервые рассказала, что решилась на пластику груди. Артистка призналась, почему сделала операцию.