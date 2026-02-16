Блогерша Верба шокировала эффектным похудением за четыре месяца и на фото до и после показала результат

Юлия Верба / © instagram.com/verbaaa.verbaaa

Реклама

Украинская блогерша Юлия Верба, она же Юлия Вербинец, ошеломила кардинальным похудением.

Знаменитость не страдала от лишнего веса. Однако во время беременности звезда Сети набрала килограммы. Поэтому, соответственно, тело Юлии изменилось.

После родов блогерше нелегко далось возвращение формы. Однако она упорно работала. За четыре месяца знаменитость кардинально изменилась. Юлия Верба уже продемонстрировала свое эффектное похудение на фото до и после, где она позирует в нижнем белье.

Реклама

Юлия Верба до похудения / © instagram.com/verbaaa.verbaaa

Звезда Сети говорит, что очень сильно гордится своими достижениями. В частности, Юлия вернула свою дородовую форму, чему изрядно радуется.

Юлия Верба после похудения / © instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Весь проделанный путь с любовью к своему телу, четыре месяца работы над собой и я горжусь возвращением себя к себе. Я это сделала, и у вас всех тоже все получится. Быть в гармонии с собой и быть здоровым - это самое большое счастье!" - подытожила блогерша.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук хвасталась эффектным похудением. Артистка уже рассекретила свой новый вес.