Блогерша Верба в бикини похвасталась пышными формами и рассказала о сбывшейся мечте

Звезда Сети находится на отдыхе в Португалии.

Украинская блогерша-миллионница Юлия Вербинец, она же Верба, в леопардовом купальнике посветила пышными формами.

Пикантную фотосессию знаменитость устроила на одном из пляжей Португалии, где она находится на отдыхе вместе с подругой. В частности Юлия позировала перед камерой на фоне горных пейзажей. Верба выбрала леопардовое бикини, а образ дополнила солнцезащитными очками.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Купальный наряд идеально подчеркнул тонкую талию блогерши, ее пышный бюст и стройную и подтянутую фигуру.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Также на отдыхе Юлия наслаждается охлаждающими напитками, ездит на внедорожнике и любуется горными и живописными пейзажами.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Кстати, как отметила Верба, в Португалии она осуществила одну из своих мечт. Блогерша покупалась в Атлантическом океане.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Сбылась еще одна моя мечта, я покупалась в Атлантическом океане. Так что уже три есть", — поделилась Юлия.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Напомним, на днях актриса Наталка Денисенко в откровенном купальнике продемонстрировала стройную фигуру. Знаменитость готовится к летнему отдыху.

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