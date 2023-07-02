Блогерша Верба в бикини похвасталась пышными формами и рассказала о сбывшейся мечте

Звезда Сети находится на отдыхе в Португалии.
Украинская блогерша-миллионница Юлия Вербинец, она же Верба, в леопардовом купальнике посветила пышными формами.
Пикантную фотосессию знаменитость устроила на одном из пляжей Португалии, где она находится на отдыхе вместе с подругой. В частности Юлия позировала перед камерой на фоне горных пейзажей. Верба выбрала леопардовое бикини, а образ дополнила солнцезащитными очками.
Купальный наряд идеально подчеркнул тонкую талию блогерши, ее пышный бюст и стройную и подтянутую фигуру.
Также на отдыхе Юлия наслаждается охлаждающими напитками, ездит на внедорожнике и любуется горными и живописными пейзажами.
Кстати, как отметила Верба, в Португалии она осуществила одну из своих мечт. Блогерша покупалась в Атлантическом океане.
"Сбылась еще одна моя мечта, я покупалась в Атлантическом океане. Так что уже три есть", — поделилась Юлия.
Напомним, на днях актриса Наталка Денисенко в откровенном купальнике продемонстрировала стройную фигуру. Знаменитость готовится к летнему отдыху.
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