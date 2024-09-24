Блогерша Верба в обтягивающем наряде показала фигуру после родов и заговорила о предстоящей операции

Известная украинская блогерша-миллионница Юлия Верба показала, как выглядит ее фигура сразу после родов.

В своем Telegram знаменитость опубликовала фото, где показалась в обтягивающих лосинах и бюстгальтере. Как говорит звезда, ее тело очень сильно изменилось и впереди ее ждет немало работы над собой. Впрочем, Верба не будет торопиться возвращать телу прежний вид, ведь убеждена, что это произойдет со временем, а организму необходимо отдохнуть.

"Еще недели нет после родов. Какая-то такая ситуация. Впереди много работы. Не требую от организма ничего. Он и так молодец! Все со временем", – делится знаменитость.

Юлия Верба

Правда, Юлия Верба отказалась от тяжелой пищи: тортов и разных соусов. Также блогерша начинает следить за своим питанием и сбалансированно употреблять продукты. По словам Юлии, это будет полезно и для нее, и для дочери.

"С сегодняшнего дня (24 сентября – прим. ред.) отказываюсь от тяжелой пищи. Без тортов и кетчупа с майонезом. Потому что тянет на это, но ни ребенку, ни моей фигуре это пользы не принесет. Только 5-минутное удовольствие. Поэтому теперь внимание: не диета, а сбалансированное питание. Жиры, белки, сложные углеводы, чтобы питательно было и для меня, и для Розочки", – поделилась знаменитость.

Юлия Верба

Кстати, особенно во время беременности у Юлии Вербы изменилась грудь – ее размер очень сильно увеличился. Знаменитость признается, что в будущем, похоже, ее ждет маммопластика. Впрочем, звезда не пренебрегает уходом, одевает специальные топы и надеется, что ей не придется ложиться под нож пластического хирурга.

"Кого-то, похоже, ждет маммопластика после этого всего. Но уже будет по ситуации видно. Может, чудом все будет хорошо", — делится блогерша.

Юлия Верба

Напомним, недавно Юлия Верба рассекретила, как назвала дочь. Знаменитость выбрала для девочки довольно необычное имя.

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