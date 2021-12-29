Блогерша Верба в откровенном купальнике показала пышную грудь и сочные бедра

Юлия отдыхает в Доминикане.

Украинская блогерша-миллионница Юлия Вербинец, она же Верба, решила праздновать Новый год не в Украине.

18-летняя звезда Сети улетела на отдых в Доминиканскую Республику. Там она наслаждается отпуском, морем и солнцем вместе с бойфрендом. Парочка времени не теряла и принялась создавать для блогерши новый контент в Instagram. Так, в фотоблоге она опубликовала горячие фото и видео, где позировала в черном откровенном купальнике. Юля похвасталась фигурой без фотошопа и посветила пышной грудью и сочными бедрами.

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В комментариях поклонники оценили фигуру Юли: "Люди, ну что за красота", "Ты королева", "Роскошная", "Просто бомба".

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