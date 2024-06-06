Блогерша Юлия Верба удивила, как ее жених сидел в СИЗО и как он зарабатывает деньги

Известная украинская блогерша Юлия Верба рассказала, как ее жених сидел в СИЗО и как он зарабатывает средства на жизнь.

Когда знаменитость объявила о помолвке, пользователи Сети были просто в шоке. О своем избраннике Юлия не охотно рассказывала. Впрочем, пользователи нашли немало информации о его прошлом, в частности, что он был женат и у него есть ребенок. Более того, Константин, который старше блогерши на восемь лет, сидел в СИЗО за мошенничество.

Звезда Сети в подробности прошлого своего избранника вдаваться не стала. Юлия Верба лишь поделилась, что возлюбленный ей все это рассказал и признался, почему именно сидел в СИЗО. Блогерша подчеркнула, что не видит в этом ничего страшного и ее все устраивает.

Юлия Верба с женихом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Мне порой пишут, когда я публикую, как я с ним обнимаюсь: "А как тебе к зеку прижиматься?". Мы так смеемся: "Юлия Верба пошла к зеку". Я эти новости, когда вижу, мне очень смешно. СИЗО — это все нормально. Он, когда мы познакомились, на другой день рассказал мне эту историю, я не хочу, чтобы она стала публичной. Но я все сразу знала. Если бы я об этом не знала и об этом узнала после предложения, понятно, что это скрывание, мне этого не нужно. Он сразу рассказал, почему так, как так. Я приняла это, человека приняла. И мне все подходит", - рассказала блогерша в интервью Василию Тимошенко.

Также звезда Сети рассекретила, чем сейчас занимается ее жених и как он зарабатывает на жизнь. Юлия признался, что конкретно рассказать не может, ведь не разбирается в работе возлюбленного. Тем не менее, мужчина занимается автомобилями.

Юлия Верба с женихом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Он занимается машинами. Он прошивает и делает машины. Короче, я в этом не очень разбираюсь", — рассказала знаменитость.

Напомним, ранее Юлия Верба рассекретила, сколько зарабатывает в месяц и какой у нее капитал. Благодаря доходам блогерша смогла в 21 год приобрести три квартиры и два автомобиля.

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