Блогерша Юлия Верба вместе с 4-месячной дочерью попала в больницу и показала фото с палаты

Популярная украинская блогерша-миллионница Юлия Верба вместе с 4-месячной дочерью оказалась в больнице.

Об этом знаменитость рассказала в своих соцсетях. Блогерша говорит, что крошечная Роза внезапно начала чувствовать себя плохо. У девочки поднялась высокая температура и тошнота. Юлия Верба пыталась дать дочери лекарство, но ничего не помогало. Наконец, на утру блогерша поехала в больницу.

"Это все произошло внезапно, 39 температура, целую ночь тошнота, дальше температура... Поехали в больницу, потому что никакое лекарство она не могла глотать. В больнице сказали, что так и надо было, потому что с такими маленькими детьми долго ждать не надо. Говорят, легче узнать причину и лечить на начале, чем потом в реанимации…", - поделилась знаменитость.

Юлия Верба с дочерью / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлия Верба говорит, что дочь сейчас чувствует себя лучше. Роза перестала плакать и начала спать. Врачи взяли все необходимые анализы. Медики пока что не выяснили, почему у девочки возникли проблемы со здоровьем, однако это, вероятно, желудочная инфекция. Розе сейчас делают капельницы и дают антибиотики.

"Немного плохие анализы крови, капают и дают антибиотики. Диагноза еще нет, но какая-то желудочная инфекция. Розочка уже более спокойная, не плачет", — поделилась блогерша.

Юлия Верба с дочерью / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Напомним, недавно актриса Анна Сагайдачная вместе с новорожденной дочерью попадала в больницу. Артистка также рассказывала, почему им понадобилась помощь врачей.

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