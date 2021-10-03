Блогершу Сашу Бо в белье заподозрили в увеличении груди: "Видно невооруженным глазом"

Знаменитость похвасталась грудью и осиной талией.

Известная украинская блогерша Саша Пустовит, она же Саша Потому, решила похвастаться своими формами.

Звезда Сети, недавно отреагировала на интервью своего мужа Игоря, с которым разводится, похоже готова к новому счастливому этапу в своей жизни. Так, на своей странице в Instagram знаменитость запостила соблазнительное фото, где позировала на полу в бежевом белье. 26-летняя красавица с распущенными волосами похвасталась упругим бюстом, бедрами и осиной талией.

Саша Пустовит / instagram.com/sashaabo

В посте Саша поделилась, что после скандала взяла себя в руки и продолжает жить на полную.

"Как-то смотрела интервью Жанны Бадоевой, в котором она говорила о болезненных периодах в жизни и как их пройти. Важно всему давать срок: день/2 недели/три месяца, чтобы пострадать, поплакать или поваляться на диване с кислым лицом. Это нормально. Но очень важно потом взять себя в руки и больше не смотреть назад, не показывая слабость. Так вот, срок вышел", — написала она.

Впрочем, немало пользователей обратили внимание именно на грудь блогерши. Так, фолловеры заподозрили, что Пустовит сделала маммопластику.

Новая грудь?

Это же видно невооруженным глазом

Очень заметно, что сделана маммопластика

Большая грудь, или мне показалось?

Со своей стороны, Саша пока не прокомментировала эти сообщения. Но на снимках, опубликованных в августе в этом году, бюст блогерши действительно значительно меньше.

Саша Пустовит / instagram.com/sashaabo

Напомним, модель Мила Кузнецова едва вместила в купальник бюст 15-го размера. Модель восхитила новым кадром.

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