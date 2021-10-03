Блогершу Сашу Бо в белье заподозрили в увеличении груди: "Видно невооруженным глазом"

Знаменитость похвасталась грудью и осиной талией.
Известная украинская блогерша Саша Пустовит, она же Саша Потому, решила похвастаться своими формами.
Звезда Сети, недавно отреагировала на интервью своего мужа Игоря, с которым разводится, похоже готова к новому счастливому этапу в своей жизни. Так, на своей странице в Instagram знаменитость запостила соблазнительное фото, где позировала на полу в бежевом белье. 26-летняя красавица с распущенными волосами похвасталась упругим бюстом, бедрами и осиной талией.
В посте Саша поделилась, что после скандала взяла себя в руки и продолжает жить на полную.
"Как-то смотрела интервью Жанны Бадоевой, в котором она говорила о болезненных периодах в жизни и как их пройти. Важно всему давать срок: день/2 недели/три месяца, чтобы пострадать, поплакать или поваляться на диване с кислым лицом. Это нормально. Но очень важно потом взять себя в руки и больше не смотреть назад, не показывая слабость. Так вот, срок вышел", — написала она.
Впрочем, немало пользователей обратили внимание именно на грудь блогерши. Так, фолловеры заподозрили, что Пустовит сделала маммопластику.
- Новая грудь?
- Это же видно невооруженным глазом
- Очень заметно, что сделана маммопластика
- Большая грудь, или мне показалось?
Со своей стороны, Саша пока не прокомментировала эти сообщения. Но на снимках, опубликованных в августе в этом году, бюст блогерши действительно значительно меньше.
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