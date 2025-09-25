Блондинка Маша Кондратенко кардинально сменила прическу и похвасталась новым имиджем

Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

Украинская певица Маша Кондратенко кардинально сменила прическу и продемонстрировала новый образ.

Уже длительное время у исполнительницы белые прямые волосы со стрижкой под каре. Именно такой поклонники привыкли видеть 25-летнюю Машу Кондратенко. Однако артистка неожиданно решилась на эксперимент.

Красить волосы певица не стала. А вот прическу знаменитость сменила. Исполнительница сделала себе густые кудри. Артистка уже сфотографировалась в новом образе и поделилась кадрами в Instagram.

"Проводили эксперименты. Как вам такая Мария?" - поинтересовалась у поклонников артистка.

Пользователи сразу же начали делиться своими мыслями относительно новой прически исполнительницы. Юзеры под постом отметили, что певице очень сильно идут такие кудри: "Очень клево с кудрями", "кудри - это твое", "вот так".

