Блондинка Соня Плакидюк в платье с декольте выпятила немалую грудь

Звезда показала пикантный кадр.
Известный украинский фэшн-фотограф Соня Плакидюк и сама не прочь побыть по ту сторону объектива в роли модели.
В Instagram знаменитость опубликовала новый эффектный кадр, на котором появилась в фиолетовом платье с глубоким декольте. Соня с белокурыми волосами выпятила немалую грудь. При этом она сделала невинный вид.
"Бывают дни, когда мне особенно хочется стать блондинкой (во всех смыслах этого слова). Сегодня как раз такой! Может жахнуть белое каре? А?" — написала Плакидюк.
В комментариях фаны стали отговаривать фотографа от этой идеи. Пользователи писали, что рыженькой ей больше идет.
- Нет! Будьте лучше огнем
- Нет, Соня, только не это!
- Вы и так прекрасна
Напомним, ранее полностью обнаженный Дамиано Давид прикрыл интимное место мячом. Певец взбудоражил воображение фанатов.