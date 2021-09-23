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Блондинка Соня Плакидюк в платье с декольте выпятила немалую грудь

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Блондинка Соня Плакидюк в платье с декольте выпятила немалую грудь

Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

Звезда показала пикантный кадр.

Известный украинский фэшн-фотограф Соня Плакидюк и сама не прочь побыть по ту сторону объектива в роли модели.

В Instagram знаменитость опубликовала новый эффектный кадр, на котором появилась в фиолетовом платье с глубоким декольте. Соня с белокурыми волосами выпятила немалую грудь. При этом она сделала невинный вид.

Соня Плакидюк / © instagram.com/moi_sofism
Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

"Бывают дни, когда мне особенно хочется стать блондинкой (во всех смыслах этого слова). Сегодня как раз такой! Может жахнуть белое каре? А?" — написала Плакидюк.

В комментариях фаны стали отговаривать фотографа от этой идеи. Пользователи писали, что рыженькой ей больше идет.

  • Нет! Будьте лучше огнем
  • Нет, Соня, только не это!
  • Вы и так прекрасна

Напомним, ранее полностью обнаженный Дамиано Давид прикрыл интимное место мячом. Певец взбудоражил воображение фанатов.

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