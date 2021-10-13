Блондинки или брюнетки: как выглядят украинские звезды с разным цветом волос

Блондинки или брюнетки: как выглядят украинские звезды с разным цветом волос

Некоторые предпочли яркие пряди.

Звездам невероятно часто приходится менять образы в работе, чтобы каждый раз удивлять своих поклонников.

Некоторые, уставшие от сотни фотосессий и съемок, в жизни предпочитают один оттенок волос и прическу, а некоторые — обожают экспериментировать с имиджем и в повседневной жизни. Редакция сайта ТСН.ua подготовила фотографии украинских звезд с разным цветом волос.

Так, в основном, нежные блондинки превращаются в горячих брюнеток и наоборот, как Надя Дорофеева, Злата Огневич и Наталья Могилевская. А MamaRika, Анна Тринчер и alyona alyona вообще перекрасились в яркие цвета.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

alyona alyona

alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

TAYANNA

TAYANNA / facebook.com/tayannaofficial

MamaRika

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Злата Огневич

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Слава Каминская

слава Каминская / instagram.com/babaslavka

Анна Тринчер

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official

Алина Гросу

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Анастасия Приходько

Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку