Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Блондинки или брюнетки: как выглядят украинские звезды с разным цветом волос

Блондинки или брюнетки: как выглядят украинские звезды с разным цветом волос

Некоторые предпочли яркие пряди.

Звездам невероятно часто приходится менять образы в работе, чтобы каждый раз удивлять своих поклонников.

Некоторые, уставшие от сотни фотосессий и съемок, в жизни предпочитают один оттенок волос и прическу, а некоторые — обожают экспериментировать с имиджем и в повседневной жизни. Редакция сайта ТСН.ua подготовила фотографии украинских звезд с разным цветом волос.

Так, в основном, нежные блондинки превращаются в горячих брюнеток и наоборот, как Надя Дорофеева, Злата Огневич и Наталья Могилевская. А MamaRika, Анна Тринчер и alyona alyona вообще перекрасились в яркие цвета.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

alyona alyona

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

TAYANNA

TAYANNA / © facebook.com/tayannaofficial
TAYANNA / facebook.com/tayannaofficial

MamaRika

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official
MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Злата Огневич

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Слава Каминская

слава Каминская / © instagram.com/babaslavka
слава Каминская / instagram.com/babaslavka

Анна Тринчер

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official

Алина Гросу

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Анастасия Приходько

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official
Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Читайте также:

Следующая публикация