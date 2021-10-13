Блондинки или брюнетки: как выглядят украинские звезды с разным цветом волос

Некоторые предпочли яркие пряди.
Звездам невероятно часто приходится менять образы в работе, чтобы каждый раз удивлять своих поклонников.
Некоторые, уставшие от сотни фотосессий и съемок, в жизни предпочитают один оттенок волос и прическу, а некоторые — обожают экспериментировать с имиджем и в повседневной жизни. Редакция сайта ТСН.ua подготовила фотографии украинских звезд с разным цветом волос.
Так, в основном, нежные блондинки превращаются в горячих брюнеток и наоборот, как Надя Дорофеева, Злата Огневич и Наталья Могилевская. А MamaRika, Анна Тринчер и alyona alyona вообще перекрасились в яркие цвета.
Надя Дорофеева
alyona alyona
Наталья Могилевская
TAYANNA
MamaRika
Злата Огневич
Слава Каминская
Анна Тринчер
Алина Гросу
Анастасия Приходько
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