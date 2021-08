Боба Дилана обвинили в изнасиловании ребенка

В 1965 году музыкант якобы в течение шести недель насиловал 12-летнюю девочку.

Культового американского музыканта Боба Дилана обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, якобы произошедшем 56 лет назад.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что в пятницу, 13 августа, в суд Нью-Йорка поступил иск от женщины, которая утверждает, что легенда американского рока и фолка совершил в отношении нее сексуальное насилие в 1965 году. Истице тогда было 12 лет.

Дилан якобы неоднократно насиловал девочку в течение шести недель в период с апреля по май, "используя свой статус музыканта и обеспечивая Джей Си алкоголем и наркотиками". Истица также обвинила 80-летнего певца в угрозах.

В иске указывается, что преступления совершались в номере Дилана в нью-йоркском отеле Chelsea Hotel.

Представитель музыканта указал журналистам, что "заявление 56-летней давности не соответствует действительности" и пообещал "решительно защищаться".

Дилан ворвался на фолк-сцену Нью-Йорка в начале 1960-х и с тех пор продал более 125 миллионов пластинок по всему миру. Среди самых известных песен, в частности, "Blowin 'In The Wind", "The Times They Are a-Changin'" и "Like A Rolling Stone".

В 2016 году он получил Нобелевскую премию по литературе "за создание новых поэтических выражений в рамках крупной американской песенной традиции".

Под псевдонимом Боб Дилан выступает Роберт Аллен Циммерман — американский поэт, певец еврейского происхождения. Он начинал писать в традиции народной музыки. Его ранние песни ассоциировались с общественным движением США за права человека и антивоенным движением. Большинство из его песен фанаты разобрали на "крылатые фразы", и в целом его творчество характеризуется меткой афористичностью.

