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Богдан Буше честно признался, состоит ли в отношениях сейчас: "Я не затворник"
Ведущий ответил, что происходит в его личной жизни.
Украинский актер, блогер и ведущий Богдан «Буше» Шелудяк честно признался, находится ли сейчас в отношениях.
Знаменитость не из тех, кто подробно афиширует свою личную жизнь. Однако это лишь усиливает интерес фанаьов Богдана. Поэтому, в Instagram-stories блогер честно признался, что же сейчас происходит в его личной жизни и находится ли он в отношениях.
Актер говорит, что не избегает романтических взаимоотношений с девушками. В частности, он ходит на свидания, не отказывается от знакомств и общения. Однако все же его сердце сейчас свободно, и он не состоит в отношениях. Богдан также заверил, что пока его все устраивает.
«Я не затворник, хожу на свидания, общаюсь и так далее. Просто не отношениях, бывает так, мне ок», — заверил блогер.
Отметим, самые известные отношения Богдана Буше были с блогершей Чарой Хорив. Роман пары длился более года. Однако в 2022 году они объявили, что больше не вместе. Причиной разрыва стали разные взгляды на совместное будущее — Чара хотела семьи, а Богдан понял, что не готов к этому.
Напомним, недавно певец Макс Барских намекнул, что происходит в его личной жизни. Артист признался, находится ли сейчас в отношениях.