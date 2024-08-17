Богдан Буше оскандалился видео о "проблемах" блогеров во время войны: военные его высмеяли

Ведущий уже прокомментировал скандальный ролик.
Популярный шоумен и блогер Богдан Буше, настоящая фамилия которого Шелудяк, попал в новый скандал.
В этот раз ведущий оскандалился видео о "тяжкой судьбе блогеров во время войны" и "как им сложно". В частности, Шелудяк снялся в социальном ролике. По сюжету компания знаменитостей вытащила на кофе военного. Они говорят о важности отдыха. Вдруг к ним подходит мужчина, который упрекнул их за "усталость от съемок видео": "От чего вам нужно отдыхать? Просто интересно… От съемок видео?".
Вдруг за них заступается "военный": "Я не знаю, не хочу и не умею снимать, но я знаю, что блогеры очень много работают и тяжело. Да, они не на фронте, но они делают очень много чего для нашей общей цели – победы".
Тем временем Богдан Буше подытоживает, что "каждый должен быть на своем месте": "Если вам интересно, то мы не просто снимаем видео. Каждый должен быть на своем месте".
Очевидно, что такой "социальный ролик" оценили далеко не все. Особенно видео высмеяли настоящие военные: "Но вы ну хоть чуть-чуть отдыхайте", "Это тот самый блогерский котел? Как вы выжили?", "Берегите себя! Вы все, что у нас есть, но очень много не работайте".
Позже Богдан Буше прокомментировал скандальный ролик. Блогер признал, что это действительно было уже слишком. Также он сообщил, что видео удалили из Сети.
"Это был действительно кринж. По моей просьбе видео удалено", — прокомментировал блогер.
Напомним, повар Евгений Клопотенко недавно тоже попал в скандал. Он предложил сменить гимн Киева и нарвался на критику в Сети.
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