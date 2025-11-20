- Дата публикации
Богдан Буше рассказал о своем состоянии после обнаружения у него редкой болезни: едва ходил и говорил
Ведущий рассказал о последствиях тяжелого заболевания.
Украинский актер и телеведущий Богдан "Буше" Шелудяк рассказал о своем состоянии после обнаружения у него редкой болезни.
В 2023 году знаменитость серьезно заболел. У Богдана обнаружили редкий диагноз "синдром Гийена-Барре", при котором иммунная система человека ошибочно атакует его же нервы. Из-за этого мышцы ослабевают, появляется онемение, а в тяжелых случаях пациент может временно потерять способность двигаться. К слову, тогда Богдан Буше едва мог говорить и ходить.
Наконец, ведущий вылечился. А сейчас же поклонники поинтересовались у шоумен в Instagram-stories, как он себя чувствует. Богдан Буше откровенно признается, что до сих пор видит последствия заболевания, правда, они не значительны и заметны только ему. Артист также добавил, что ему очень сильно повезло. Дело в том, что болезнь проявилась у него в молодом возрасте. По словам Шелудяка, если бы он был старше, то и восстановление было бы сложнее.
"Последствия есть, но они уже только мне заметны. В преклонном возрасте восстановление сложнее", - поделился ведущий.
