Богдан Буше рассказал о своем состоянии после обнаружения у него редкой болезни: едва ходил и говорил

Богдан Буше

Реклама

Украинский актер и телеведущий Богдан "Буше" Шелудяк рассказал о своем состоянии после обнаружения у него редкой болезни.

В 2023 году знаменитость серьезно заболел. У Богдана обнаружили редкий диагноз "синдром Гийена-Барре", при котором иммунная система человека ошибочно атакует его же нервы. Из-за этого мышцы ослабевают, появляется онемение, а в тяжелых случаях пациент может временно потерять способность двигаться. К слову, тогда Богдан Буше едва мог говорить и ходить.

Наконец, ведущий вылечился. А сейчас же поклонники поинтересовались у шоумен в Instagram-stories, как он себя чувствует. Богдан Буше откровенно признается, что до сих пор видит последствия заболевания, правда, они не значительны и заметны только ему. Артист также добавил, что ему очень сильно повезло. Дело в том, что болезнь проявилась у него в молодом возрасте. По словам Шелудяка, если бы он был старше, то и восстановление было бы сложнее.

Реклама

Пост Богдана Буше / © instagram.com/bushe8

"Последствия есть, но они уже только мне заметны. В преклонном возрасте восстановление сложнее", - поделился ведущий.

Напомним, недавно стало известно, что певец Степан Гига оказался в больнице в тяжелом состоянии. Редакция сайта ТСН.ua выяснила подробности госпитализации 66-летнего артиста.