Богдан Буше признался, что именно намек девушки поставил крест на их общении

© instagram.com/bushe8

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Ведущий Богдан Буше, который недавно признался, находится ли он сейчас в отношениях, рассказал, как девушки еще в начале знакомства намекали ему на дорогие подарки.

Звезда откровенно рассказал о случаях, которые заставили его насторожиться ещё в самом начале общения с потенциальными избранницами. По словам блогера, подобных историй в его жизни было немного, однако они хорошо запечатлелись в памяти. Он говорит, что уже тогда понимал: у него с такими девушками разные жизненные ценности. Именно поэтому эти знакомства не имели никакого продолжения. Буше убежден, что подобные намеки можно распознать почти сразу.

«Таких ситуаций было максимум две. Что мне запомнилось, так это то, что буквально через неделю общения девушка говорит: „Ой, мне нужно переобуть машину на зимние шины“. Я говорю: „Окей, меняй“. „Блин, а у меня резина уже такая затасканная“. Говорю ей, что понимаю. Но там даже не пахло ни серьёзными отношениями, ни каким-то более серьёзным общением», — вспомнил Богдан в шоу «Тур со звёздами».

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Богдан Буше / © instagram.com/bushe8

Блогер объяснил, что именно после таких разговоров окончательно убеждался: их взгляды на отношения не совпадают. Для него подобные намеки на материальную помощь ещё до начала серьёзных отношений являются сигналом, что продолжать знакомство не стоит.

Напомним, недавно Богдан Буше появился в клинике под капельницей и рассказал, что произошло.

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