Богдан Юсипчук ошеломил свадебными фото с финалисткой "Холостяка-11"

Ведущий и Юлия Бельченко поделились романтическими фотографиями.
Ведущий программы "ЖВЛ" Богдан Юсипчук, который объявил, что женится, показал фото со свадьбы.
На странице в Instagram обладатель титула "Самый красивый мужчина мира" запостил фотографии, на которых позировал с финалисткой "Холостяка-11" Юлией Бельченко в свадебных нарядах. Невеста облачилась в нежное платье и фату, а актер — в черный костюм и рубашку.
Свой пост Юсипчук сопровождал смайликом в виде сердца и хэштегом #wedding #невеста #жених.
Юля также показала свадебные снимки. На них пара имеет счастливый вид, обнимается и улыбается.
Вскоре невеста опубликовали видео с росписи.
В комментариях ошеломленные сторонники разделились во мнениях. Так, некоторые фолловеры искренне порадовались за пару и засыпали поздравлениями и комплиментами, а некоторые — усомнились, что это действительно их свадьба.
- Вот это да! Вы нереальные!
- Невероятно красивые
- Очень красивые, счастья вам и большой любви
- Хоть бы это была правда
- Слишком идеально, чтобы быть правдой
- Думаю, что это съемки или что-то такое! Но интригу держите хорошо
- Я думаю, что это просто фотосессия
Напомним, что в январе в 2020-м Богдан Юсипчук представил миру свою любимую. О избраннице Богдана было известно немного, ее зовут Елена, она живет в Одессе. Похоже, влюбленные разорвали отношения и Богдан закрутил роман с Юлией.
Со своей стороны, Бельченко участвовала в шоу "Холостяк-11". Девушка дошла до финала, впрочем, герой Михаил Заливако выбрал другую.