Богдан Юсипчук ошеломил свадебными фото с финалисткой "Холостяка-11"

Ведущий и Юлия Бельченко поделились романтическими фотографиями.

Ведущий программы "ЖВЛ" Богдан Юсипчук, который объявил, что женится, показал фото со свадьбы.

На странице в Instagram обладатель титула "Самый красивый мужчина мира" запостил фотографии, на которых позировал с финалисткой "Холостяка-11" Юлией Бельченко в свадебных нарядах. Невеста облачилась в нежное платье и фату, а актер — в черный костюм и рубашку.

instagram.com/iusypchuk_bogdan

Свой пост Юсипчук сопровождал смайликом в виде сердца и хэштегом #wedding #невеста #жених.

Юля также показала свадебные снимки. На них пара имеет счастливый вид, обнимается и улыбается.

instagram.com/julz_seven

Вскоре невеста опубликовали видео с росписи.

В комментариях ошеломленные сторонники разделились во мнениях. Так, некоторые фолловеры искренне порадовались за пару и засыпали поздравлениями и комплиментами, а некоторые — усомнились, что это действительно их свадьба.

Вот это да! Вы нереальные!

Невероятно красивые

Очень красивые, счастья вам и большой любви

Хоть бы это была правда

Слишком идеально, чтобы быть правдой

Думаю, что это съемки или что-то такое! Но интригу держите хорошо

Я думаю, что это просто фотосессия

Напомним, что в январе в 2020-м Богдан Юсипчук представил миру свою любимую. О избраннице Богдана было известно немного, ее зовут Елена, она живет в Одессе. Похоже, влюбленные разорвали отношения и Богдан закрутил роман с Юлией.

Со своей стороны, Бельченко участвовала в шоу "Холостяк-11". Девушка дошла до финала, впрочем, герой Михаил Заливако выбрал другую.

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