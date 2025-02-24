Боль от потери, слезы дочери и почетное звание: Тоня Матвиенко довела до мурашек концертом в Киеве

Украинская певица Тоня Матвиенко впервые собрала большой сольный концерт в МЦКИ "Октябрьский дворец".

В Киеве артистка устроила незабываемый вечер благодарности, памяти и веры в лучшее. Редакция сайта ТСН.ua побывала на мероприятии и предлагает погрузиться в чувственную атмосферу, которой Тоня пообещала исцелить.

Чтобы получить "музыкальную терапию", поклонники исполнительницы начали приходить к стенам концертной площадки уже за полчаса до начала. Впрочем, заходить внутрь не спешили – кто-то наконец дождался давней подруги, которую не видел годами, кто-то впервые за длительное время разлуки со столицей делал фото на память. Среди гостей были замечены ряд звезд – Соломия Витвицкая в компании подруг, Анна Добрыднева и Артура Боссо, Алексей Суханов, Оля Цыбульская.

Концерт начался несколько с опозданием. Свет выключился и на сцене появилась проекция одуванчиков. Тоня Матвиенко вышла к зрителям в роскошном голубом платье. Первые слезы певица вызвала песней-посвящением покойной маме "Сік землі" и их архивными семейными фото на экранах.

Концерт Тони Матвиенко в Киеве. Фото: Максим Куропатенко

Звезда сразу после исполнения поблагодарила всех и призналась, что ей до сих пор очень больно от потери самого дорогого для нее человека – мамы Нины Митрофановны. Поэтому первыми песнями Тоня без сомнений почтила ее память и довела до мурашек признанием, что именно во время пения встречается с покойной душой. Более того, певица добавила, что "возможно, она посетит зал и еще посмотрит, хорошо ли поет дочь".

Концерт Тони Матвиенко в Киеве / Фото: ТСН.ua

Цикл воспоминаний о Нине Митрофановне Тоня начала с песни "Сіла птаха", во время которой спустилась в зал, спела вместе с фанами и станцевала с незнакомцем медленный танец. А уже после обратилась к покойной маме и отметила, что исполнила ее главное желание: "Я все сделала, чтобы вы были красивы". В частности, исполнительница показала еще больше архивных фото народной артистки именно в молодости, ведь она хотела, чтобы ее запомнили именно такой.

Концерт Тони Матвиенко в Киеве. Фото: Максим Куропатенко

Концерт Тони Матвиенко в Киеве. Фото: Максим Куропатенко

Матвиенко также напомнила, что облегчить горе ей помогли дети. Со слезами певица поделилась, что видит в своих двух доченьках продолжение так же, как в свое время и ее мама – в ней. Кроме того, звезда выразила свою гордость за женщин, которые решаются рожать во время войны. После этого раздалась символическая песня "Ти – це я". К слову, в это время в зале сидела старшая дочь Тони Матвиенко Ульяна, которая не смогла сдержать слезы от чувственных строк.

Дочь Тони Матвиенко во время концерта мамы в Киеве / Фото: ТСН.ua

Следующей певица исполнила народную песню "Петрівочка" в современной обработке, которую раньше пела мама. И дополнила выступление танцами.

А вот спеть следующую песню Тоня позвала папу. Впрочем, родной человек не отозвался из зала, поэтому исполнительница вместе с музыкантами самостоятельно спела резвую народную песню "Ой, брате мій, орле". Именно ее в свое время Нина Матвиенко пела с хоровой капеллой "Дударик". Но перед выступлением Матвиенко попросила у зрителей поддержки, ведь "сама себе сделала вызов, сможет ли ее спеть". Однако сомнений в непревзойденном голосе и умениях артистки у зрителей точно не было, поэтому они наградили ее своими овациями, а также цветами.

Концерт Тони Матвиенко в Киеве / Фото: ТСН.ua

Стоит отметить, что каждое выступление Матвиенко постоянно сопровождалось громкими аплодисментами и криками из зала с комплиментами и "браво".

Постепенно Тоня перешла к собственному творчеству. Она призвала фанов "по крайней мере на час расслабиться и получить музыкальную терапию, объединившись". Для этого сначала исполнила песню "Душа", которую с мужем Арсеном Мирзояном получила в качестве подарка на свадьбу. За ней Матвиенко очаровала песней "Вітер" и спустилась со сцены к зрителям, подарив объятия, поцелуи и танец незнакомцу. А после душевной композиции Оля Цыбульская вручила коллеге огромный букет цветов.

Концерт Тони Матвиенко в Киеве. Фото: Максим Куропатенко

Концерт Тони Матвиенко в Киеве. Фото: Максим Куропатенко

Внезапно на сцену вышли мужчина и женщина. Так, удивленный зал стал свидетелем вручения Тони Матвиенко почетного отличия "Патриот Украины". Зрители разразились овациями и еще раз выразили звезде благодарность за ее помощь Украине во время войны. Она же, в свою очередь, искренне поблагодарила каждого за поддержку ее творчества и исчезла со сцены.

Концерт Тони Матвиенко в Киеве / Фото: ТСН.ua

Концерт Тони Матвиенко в Киеве. Фото: Максим Куропатенко

К публике вышел возлюбленный Тони Матвиенко. Музыкант Арсен Мирзоян с гитарой в руках провел аукцион с оригинальными музыкальными паузами. Сначала исполнитель спел о морпехе-ветеране и волонтере, которые на днях, с помощью гребли, одолели Атлантику для сбора средств на реабилитацию военных.

Кроме того, рассмешил аудиторию сатирическими песнями о нардепах, которые воруют деньги, в частности, скандального Николая Тищенко. Музыкант взял известную мелодию "Миллион алых роз" и "На небі" ОЭ, чтобы положить на них язвительные строчки, которые пришлись по душе каждому.

Арсен Мирзоян рассмешил сатирическими песнями о нардепах и воровстве денег

В общем, во время концерта Тони Матвиенко таким оригинальным способом с продажей лотов было собрано 57 тыс. грн. После удачного аукциона Арсен извинился перед женой за украденное время и наконец порадовал фанов композицией "Пісня буде поміж нас". Но идти за кулисы артист не хотел, потому что забыл сказать особую деталь: именно он придумал концепцию сцены.

Концерт Тони Матвиенко в Киеве / Фото: ТСН.ua

И уже через несколько минут перед поклонниками предстала Тоня в новом образе. В сдержанном черном костюме она спела "Друг", "Така як є". В то же время подчеркнула, что, несмотря ни на что, она остается "хорошей и простой". И пока Матвиенко говорила всем присутствующим почаще видеться с родными, как к ней с цветами подошла ее сестра.

Концерт Тони Матвиенко в Киеве / Фото: ТСН.ua

Сестра Тони Матвиенко на ее концерте в Киеве. Фото: Максим Куропатенко

На этом трогательном моменте певица вынужденно пошла за кулисы, ведь имела проблемы со звуком. И когда команда настроила звезде аппаратуру, она вышла с сюрпризом – певицей Lama. С дуэтной песней "Мій милий" исполнительницы зажгли сцену своими голосами и танцами. В свою очередь, Lama после выступления пожелала Тони много поклонников и отметила, что надо "беречь артистку, как зеницу ока".

Концерт Тони Матвиенко в Киеве. Фото: Максим Куропатенко

Концерт Тони Матвиенко в Киеве / Фото: ТСН.ua

Далее по программе должен был быть дуэт с Романом Скорпионом, впрочем их песню "Я нікому тебе не віддам" певица исполнила сама. Она пояснила, что Роман отказался выступать из-за своего благотворительного концерта за границей. Тем не менее, еще более чувственным выступление сделал медленный танец пары в зале и цветы от Алексея Суханова для Тони.

Концерт Тони Матвиенко в Киеве / Фото: ТСН.ua

Концерт Тони Матвиенко в Киеве. Фото: Максим Куропатенко

И завершить магический вечер Матвиенко запланировала хитом "Кульбаби". Но прежде она в очередной раз за концерт выразила благодарность фанам, потому что если бы не их преданность, то она бы уже давно опустила руки. Более того, Тоня предположила, что вернуть нашумевшие "Кульбаби", записанные в 2022 году, к топ-чартам ей помогла именно покойная мама.

Концерт Тони Матвиенко в Киеве. Фото: Максим Куропатенко

Концерт Тони Матвиенко в Киеве. Фото: Максим Куропатенко

Концерт Тони Матвиенко в Киеве. Фото: Максим Куропатенко

"Спасибо, что вам нравится пускай и одна песня из моего творчества. Значит, я чего-то стою – это важно для каждого артиста. Несмотря сколько мне лет, я буду всегда молодой Тонькой – такой, какой я себя чувствую в "Кульбабах"! И вам этого желаю. Будьте влюблены, молоды", — подчеркнула звезда.

Уже с первых нот хита зал начал подпевать и доставать телефоны. А некоторые юные фаны после этой песни не удержались и толпой начали выходить на сцену, устроив фотосессию с подарками для кумира. Также вышла и дочь Тони Ульяна, с которой они не виделись с нового года, чтобы обнять маму.

Концерт Тони Матвиенко в Киеве. Фото: Максим Куропатенко

Концерт Тони Матвиенко в Киеве. Фото: Максим Куропатенко

Концерт Тони Матвиенко в Киеве / Фото: ТСН.ua

После зажигательной песни прозвучал новый трек "Ліхтарики", которым исполнительница подбодрила и подчеркнула, что мы сможем отстроить Украину и достойно выстоять до конца. Чтобы еще больше внушить надежду в это, артистка под включенные фонарики зрителей спела легендарную "Квітка-душа" и воскликнула "Слава Україні!".

Концерт Тони Матвиенко в Киеве. Фото: Максим Куропатенко

Концерт Тони Матвиенко в Киеве. Фото: Максим Куропатенко

В конце счастливая после первого большого концерта в Киеве Тоня Матвиенко еще раз порадовала всех присутствующих "Кульбабами" на бис. Правда, на этот раз публика уже поднялась с мест и танцевала и пела от души.

Концерт Тони Матвиенко в Киеве / Фото: ТСН.ua

Музыканты ушли со сцены вместе с Матвиенко. Однако поклонники не хотели так просто отпускать любимую исполнительницу, поэтому выстроились в очередь на сцену и начали выкрикивать ее имя. Остальная же часть толпы сделала фотографии на фоне декораций и направились к выходу.