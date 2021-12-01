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Болдвин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого убита оператор Гатчинс

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Болдвин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого убита оператор Гатчинс

Алек Болдвин / Associated Press

Болдвин подчеркнул, что не имеет представления, как пуля попала на съемки фильма "Ржавчина".

Американский актер Алек Болдвин возразил, что он нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего погибла украинская оператор Галина Гатчинс. Он заявил, что "на спусковой крючок не нажимал".

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью   ABC News.

В ответ на вопрос в интервью изданию он подчеркнул, что "Я бы никогда ни на кого не наставлял пистолет и не нажимал бы на них курок. Никогда". Он также добавил, что нет представления, как шар попал на съемки фильма "Ржавчина".

В то же время сценарист фильма Мэми Митчелл подала в суд на актера и продюсеров ленты, по ее словам, Болдвин "намеренно", "без уважительной причины" произвел выстрел в операторку.

Напомним, трагедия произошла в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября. Тогда в результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма "Ржавчина" с Алеком Болдвином в Санта-Фе погибла оператор Галина Гатчинсще. Интересно, Алек Болдвин, игравший в вестерне "Ржавчина" главную роль, он же продюсировал ленту, в основе сюжета которой — случайное убийство.

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