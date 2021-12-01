Болдвин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого убита оператор Гатчинс

Болдвин подчеркнул, что не имеет представления, как пуля попала на съемки фильма "Ржавчина".
Американский актер Алек Болдвин возразил, что он нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего погибла украинская оператор Галина Гатчинс. Он заявил, что "на спусковой крючок не нажимал".
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ABC News.
В ответ на вопрос в интервью изданию он подчеркнул, что "Я бы никогда ни на кого не наставлял пистолет и не нажимал бы на них курок. Никогда". Он также добавил, что нет представления, как шар попал на съемки фильма "Ржавчина".
В то же время сценарист фильма Мэми Митчелл подала в суд на актера и продюсеров ленты, по ее словам, Болдвин "намеренно", "без уважительной причины" произвел выстрел в операторку.
Напомним, трагедия произошла в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября. Тогда в результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма "Ржавчина" с Алеком Болдвином в Санта-Фе погибла оператор Галина Гатчинсще. Интересно, Алек Болдвин, игравший в вестерне "Ржавчина" главную роль, он же продюсировал ленту, в основе сюжета которой — случайное убийство.
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