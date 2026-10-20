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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Более 10 км пешком ради спасения собратьев: звезда "МастерШеф" Виктор Перекрест получил ранение

Финалист кулинарного шоу спас собратьев после вражеского удара и, несмотря на собственное ранение, снова отправился им на помощь.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Виктор Перекрест

Виктор Перекрест

Финалист кулинарного шоу «МастерШеф» Виктор Перехрест, который сейчас служит в ВСУ, получил тяжелые ранения во время спасения собратьев на передовой и нуждается в помощи на лечение.

О мужественном поступке защитника рассказали в Силах территориальной обороны ВСУ. Виктор служит в 101-й отдельной бригаде и имеет позывное «Пальто». Во время нахождения на позиции он заметил, что вражеский удар поразил группу украинских военных. Повар не оставил собратьев в опасности и отправился им на помощь. Несмотря на риск для своей жизни, он оказал первую помощь раненому бойцу. Впоследствии сам оказался среди тех, кто нуждался в медицинской помощи.

Одним из военных, которого Перекрест пытался спасти, стал боец с позывным «Амати». После оказанной помощи тот смог укрыться от вражеских беспилотников, однако на этом испытания для защитников не закончились.

Сообщение Сил территориальной обороны Украины

Сообщение Сил территориальной обороны Украины

Даже после собственного ранения Виктор не оставил побратима. На следующее утро он снова добрался до него, чтобы принести воды. В конце концов Перекресту удалось помочь «Амати» и еще двоим раненым военным выбраться из опасного участка. Эвакуация длилась двое суток, а всего защитники преодолели пешком более 10 километров. Все четверо остались в живых.

В настоящее время Виктор Перекрест и его собрат «Амати» проходят лечение. Тем временем, команда «МастерШеф» объявила сбор средств, чтобы поддержать защитника во время восстановления. Бывшие коллеги повара призывают всех неравнодушных принять участие в сборе и помочь ему пройти этот непростой путь.

Виктор Перекрест

Виктор Перекрест

Напомним, недавно Игорь Ласточкин устроил перепалку с Холоденко из-за сравнения Украины с Россией.

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