Более 10 км пешком ради спасения собратьев: звезда "МастерШеф" Виктор Перекрест получил ранение

Виктор Перекрест

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Финалист кулинарного шоу «МастерШеф» Виктор Перехрест, который сейчас служит в ВСУ, получил тяжелые ранения во время спасения собратьев на передовой и нуждается в помощи на лечение.

О мужественном поступке защитника рассказали в Силах территориальной обороны ВСУ. Виктор служит в 101-й отдельной бригаде и имеет позывное «Пальто». Во время нахождения на позиции он заметил, что вражеский удар поразил группу украинских военных. Повар не оставил собратьев в опасности и отправился им на помощь. Несмотря на риск для своей жизни, он оказал первую помощь раненому бойцу. Впоследствии сам оказался среди тех, кто нуждался в медицинской помощи.

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Одним из военных, которого Перекрест пытался спасти, стал боец с позывным «Амати». После оказанной помощи тот смог укрыться от вражеских беспилотников, однако на этом испытания для защитников не закончились.

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Сообщение Сил территориальной обороны Украины

Даже после собственного ранения Виктор не оставил побратима. На следующее утро он снова добрался до него, чтобы принести воды. В конце концов Перекресту удалось помочь «Амати» и еще двоим раненым военным выбраться из опасного участка. Эвакуация длилась двое суток, а всего защитники преодолели пешком более 10 километров. Все четверо остались в живых.

В настоящее время Виктор Перекрест и его собрат «Амати» проходят лечение. Тем временем, команда «МастерШеф» объявила сбор средств, чтобы поддержать защитника во время восстановления. Бывшие коллеги повара призывают всех неравнодушных принять участие в сборе и помочь ему пройти этот непростой путь.

Виктор Перекрест

Напомним, недавно Игорь Ласточкин устроил перепалку с Холоденко из-за сравнения Украины с Россией.

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