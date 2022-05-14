"Болеем за наших": Зеленский пожелал Kalush Orchestra победы на "Евровидении-2022"

Еще совсем немного осталось до финала "Евровидения-2022", где Украину представляет группа Kalush Orchestra.

Прежде чем начнется прямая трансляция международного песенного конкурса, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение.

Главнокомандующий пожелал коллективу победы на "Евровидении". А для того чтобы поддержать группу, президент призвал украинцев болеть за Kalush Orchestra. Ведь в такие трудные времена любая победа для Украины очень важна.

"Сегодня — "Евровидение", финал. Выступает наша группа Kalush Orchestra. И, да — это не война, но тем не менее для нас сегодня любая победа очень важна. Поэтому будем болеть за наших!" – сказал Зеленский.

Kalush Orchestra, кстати, быстро отреагировали на пожелания Владимира Зеленского. Музыканты отметили, что сделают все возможное, чтобы привезти в Украину победу.

"Владимир Александрович, спасибо за поддержку! Стараемся для Украины", — отреагировали музыканты.

Отметим, что победу Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2022" прогнозируют и букмекеры, к тому же – с огромным отрывом.

Читайте также: