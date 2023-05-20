Певица-молчунка Анна Седокова родом из Киева пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Артистку снова мучает крапивница, которая у нее уже очень много лет и иногда обостряется. На странице в Instagram Седокова рассказала, что кожная болезнь влияет не только на ее самочувствие, но и конкретно на внешний вид.

Певица поделилась кадрами, на которых видно, как ее тело покрылось огромными красными пятнами, а лицо распухло.

Анна Седокова / Фото: instagram.com/annasedokova

"Эти дни самые болезненные. Я не выходила, потому что все тело очень-очень болит. И из красивой женщины ты превращаешься в Шрека. Я ненавижу эту болезнь и то, что она делает со мной. Ненавижу, какой слабой становлюсь. Как опухает все мое лицо и тело. Кажется, ты весишь 100 тонн", — пожаловалась предательница.

Анна Седокова / Фото: instagram.com/annasedokova

Отметим, что одна из бывших участниц "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова родом из Киева. Впрочем, прославилась артистка, переехав в россию, где жила и строила карьеру. Впоследствии Седокова уехала в США. С началом полномасштабного вторжения россии в Украину Седокова никоим образом не выразила свою позицию. Певица-молчунка продолжила публиковать свои эротические фото и фотографии из повседневной жизни.

В октябре 2022 года СНБО ввел санкции против Анны Седоковой, которая выбрала молчать, вместо того, чтобы рассказывать правду о полномасштабной войне, которую россия развязала против нашей страны.

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