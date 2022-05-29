"Болливуд" в Мариинском дворце: вышел индийский фильм, снятый в Киеве

Весной в этом году в Сети вышел индийский фильм "Вставай. Рычи. Протестуй" (RRR), сцены которого снимали в Киеве.

Так, боевик снимали около Мариинского дворца. В частности, в сцене приняли участие 300 актеров, оркестр и более 50 танцовщиков.

Хореографом-постановщиком на площадке стала Алена Шоптенко, а вторым хореографом стал Макс Леонов.

Фото: скриншот с видео

Кадры, снятые в украинской столице, зрители могут увидеть на 52-й минуте.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Интересно, что фильм, режиссером которого стал С.С. Раджамули, снимали летом в 2021-м. Бюджет фильма – 56 миллионов долларов.

В сюжете показаны события 1920-х годов, где два революционера начинают борьбу за свою страну.

Фото: скриншот с видео

Напомним, Макс Барских выпустил душевную песню на украинском "Чекай мене", которая довела фанов до слез. Эта песня нашла отклик в сердцах многих украинцев.

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