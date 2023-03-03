Больного деменцией Брюса Уиллиса застали во время прогулки: как актер выглядит сейчас

Голливудскую звезду Брюса Уиллиса впервые застали во время прогулки после того, как его родные рассказали, что у артиста диагностировали лобно-височную деменцию.

В объективы папарацци Уиллис попал, когда гулял по улицам Калифорнии. Актер выбрал одежду в стиле casual – светло-серую шапку, темно-серую кофту и черные джинсы. Звезда ленты "Крепкий орешек" активно общался со своими помощниками, но, судя по выражению лица, был не очень рад, что его снимают журналисты.

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Напомним, что 30 марта 2022 года дочь Брюса Уиллиса выступила с заявлением, что ее отец завершает актерскую карьеру из-за проблем со здоровьем. Впоследствии выяснилось, что 67-летний Уиллис был вынужден покинуть дело своей жизни из-за афазии – расстройства речи, возникающей после повреждения мозга. Из-за него поражаются речевые и когнитивные способности.

Месяц назад семья Брюса Уиллиса сообщила, что у него диагностировали страшную болезнь, одним из симптомов которой является афазия. У звезды "Пятого элемента" врачи обнаружили одну из самых тяжелых форм деменции — лобно-височную. На сегодняшний день не существует способов лечения от этой болезни, но семья звезды надеется, что "эта реальность может измениться в ближайшие годы".

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