Больной афазией Брюс Уиллис составил завещание: кому достанется его многомиллионное состояние

Знаменитость переписала завещание через несколько дней, как у него диагностировали тяжелую болезнь.

Известный голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий афазией, составил завещание.

Инсайдер рассказал изданию Radar, как будет поделено состояние знаменитости, которое оценивается в 250 миллионов долларов.

Брюс Уиллис решил распределить средства между своей нынешней семьей и дочерьми от Деми Мур. Правда, Румер, Скаут и Таллула могут претендовать всего на один миллион долларов каждой. Остальные средства достанутся его жене Эмме Хеминг и их общим дочерям.

Фото: instagram.com/demimooreofficial

"Он считает, что Румер, Скаут и Таллула получили лучшее из того, что он мог предложить в финансовом плане в течение своей жизни. Завещание Брюса было переработано много лет назад после того, как он женился на Эмме в 2009 году, были внесены изменения после рождения детей, а затем снова, когда стало ясно, что здоровье Брюса ухудшается", — сообщил инсайдер.

Актер принял такое решение, ведь хочет позаботиться о своей нынешней семье. Знаменитость убежден, что дочери от Деми Мур в состоянии позаботиться о себе, ведь уже и сами зарабатывают немалые средства. В случае чего, его бывшая жена, состояние которой оценивается в 200 миллионов долларов, поможет девочкам.

Напомним, недавно в СМИ появились слухи, что состояние здоровья Брюса Уиллиса ухудшилось. Актер не всегда узнает родных и иногда не понимает, что они ему говорят.

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