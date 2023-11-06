Больной деменцией Брюс Уиллис не узнал Деми Мур, с которой прожил в браке 13 лет — СМИ

Голливудский актер Брюс Уиллис, который страдает от лобно-височной деменции, не узнает свою бывшую жену Деми Мур, с которой прожил в браке 13 лет.

На днях актриса навестила своего бывшего мужа. Однако во время их встречи звезда боевиков не сразу узнал Деми Мур. Об этом рассказал инсайдер изданию Closer.

"Деми поддерживает связь с детьми и женой Брюса, Эммой Хеминг. Она даже не подозревала, что болезнь настолько повлияла на него. Деми сказала, что он действительно ее не узнал", — рассказал инсайдер.

Брюс Уиллис с семьей / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Отмечается, что Брюс Уиллис, к счастью, пока узнает своих детей и жену Эмму Хеминг. Кроме того, актер радуется, когда его навещает дочь Румер с внучкой. Правда, из-за болезни звезда боевиков иногда может вести себя "агрессивно", а также чувствовать себя "физически слабым".

Брюс Уиллис с дочерью и внучкой / Фото: instagram.com/rumerwillis

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру. Причиной этому, как поначалу считалось, стала афазия. Это болезнь, негативно влияющая на языковые и когнитивные способности. Впоследствии стало известно, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция.

Приятель актера ранее рассказывал, как тяжелая болезнь повлияла на знаменитость. Звезда боевиков не сразу узнает людей, он перестал читать, а языковые навыки ему больше не доступны.

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