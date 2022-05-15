"Большая смелость сказать так на весь мир": реакция звезд на призыв Kalush Orchestra спасти "Азовсталь"

Группа Kalush Orchestra прямо со сцены в Турине призвала немедленно спасти "Азовсталь".
Это те слова, которые ожидал услышать от группы каждый украинец. А реакция от знаменитых коллег музыкантов не заставила себя ждать.
В частности, все единогласно писали, что Kalush Orchestra – молодцы. Они нарушили правила международного песенного конкурса для того, чтобы на весь мир сказать, что украинские защитники в "Азовстале" нуждаются в помощи.
Екатерина Осадчая
"Ребята, спасибо! Несмотря на запрет политических высказываний ребята это сделали. Да, могут дисквалифицировать, но что это по сравнению с тем, что можно призвать мир спасти жизнь наших бойцов. Пусть победа на Евровидении будет предвестником главной победы Украины! А если нет, то это выступление и призыв помочь Мариуполю того стоили" – написала ведущая в своем Instagram.
Елена Мозговая
"А гуцулы наши со стальными яйцами. Респект вам Kalush Orchestra за "Азовсталь", — написала Мозговая в Facebook.
Владимир Остапчук
"Очень смело на весь мир сказать эти слова. Kalush Orchestra с яйцами", – написал шоумен в Instagram.
Оля Цибульская
"Kalush Orchestra великий герой. Но вы крикнули на весь мир о Мариуполе. Это действительно поступок, большой поступок с любовью к своей Украине. Kalush Orchestra совершили то, что им запрещают конкурсом", — написала певица в Instagram.
Злата Огневич
"Я еще не могу отойти от выступления. Гордость и уважение. Это победа", — написала певица в своем Instagram.
Александр Ткаченко
"Kalush Orchestra привлекли внимание зрителей к ситуации в Мариуполе и на "Азовстали". Что заслуживает отдельного спасибо. Это крайне важный жест, который в очередной раз доказывает, что культура является мягкой силой, которая делает свой вклад в борьбе Украины", — написал министр культуры в Telegram.
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