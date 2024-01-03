Больше не брюнет: MELOVIN кардинально изменил образ к нацотбору на "Евровидение-2024"

Украинский певец, участник финала национального отбора на "Евровидение-2024" MELOVIN обнародовал обложку для конкурсной песни "Dreamer".

Вместе с тем, артист объявил, что премьера композиции состоится 12 января. Специально к треку артист полностью изменил образ, чем удивил поклонников.

В своих соцсетях MELOVIN разместил обложку будущего хита "Dreamer", с которым он собирается покорять конкурс "Евровидение". В визуальной части песни артист решил продемонстрировать радикальные изменения не только внутренние, но и внешние. Теперь певец выглядит так же, как когда-то его впервые увидели на шоу "Х-фактор". Тогда, напомним, MELOVIN еще был голубоглазым блондином.

MELOVIN

Песню "Dreamer" исполнитель посвящает всем мечтателям, ведь уверен, что именно они правят этим миром. В свою очередь, поклонники артиста встретили бурными реакциями его изменения в образе:

В голову пришел эпизод "Х-фактор", выступление Мэла "Rolling in the deep". Прямо телепортнулась.

Мэл, это какой-то ангельский неземной светлый образ, ты как Маленький принц с другой планеты

У меня челюсть даже отвисла

Ну это вау! Фото вайбит временами "Х-фактора"

Напомним, что нацотбор на "Евровидение-2024" состоится 3 февраля. Кроме MELOVIN за право представить Украину на международном музыкальном первенстве сразится еще 10 участников. Отметим, что последней финалисткой нацотбора стала певица ANKA, которую украинцы выбрали путем голосования в приложении "Дія".

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