Больше не Наталка Денисенко: актриса показала свой новый паспорт после смены фамилии

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталка Денисенко после смены фамилии похвасталась своим новым паспортом.

В жизни артистки продолжаются приключения. 8 августа знаменитость официально вышла замуж за своего избранника — манекенщика Юрия Ярошенко. Актриса, как и обещала, сменила фамилию. Теперь она официально не Наталка Денисенко, а Наталка Ярошенко.

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Более того, артистка уже и успела получить новый паспорт. Знаменитость в Instagram-stories похвасталась документом, где указано, что она теперь Ярошенко.

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Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Кстати, ранее избранник артистки менял фамилию. Дело в том, что Юрий был Савранским. Однако за несколько недель до свадьбы мужчина сменил фамилию и стал Ярошенко.

Отметим, Наталка Денисенко отыграла свадьбу 8 августа. В день церемонии артистка сменила четыре образа. Невеста была и в классическом белом платье, и в коротком. Однако один из образов актрисы, в котором она была в ЗАГСе, не на шутку разозлил поклонников. Пользователи не оценили выбор актрисы и засыпали ее гневными комментариями.

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