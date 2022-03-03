Большинство военных преступлений Путина в Украине совершено авиацией — Ткаченко

Министр культуры Ткаченко призвал мир приостановить геноцид украинского народа.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает международных партнеров закрыть небо над Украиной.

Об этом он написал у себя на странице Telegram.

Министр отмечает, что российские ракеты и самолеты намеренно разрушают исторические центры крупных городов. Путин хочет снести европейское наследие и культуру, "стереть их как явление с лица земли". Он подчеркнул, что большинство путинских преступлений против Украины совершены с воздуха.

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"Вчера в Харькове российские оккупанты обстреляли Успенский собор, где прятались люди, учебные корпуса Харьковского национального университета искусств и общежития Харьковской государственной академии культуры, а в Иванкове под Киевом – музей всемирно известной художницы Марии Приймаченко, работами которой увлекался сам Пабло Пикассо. К тому же Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука тоже получила повреждения от оккупантов.

Сотни ни в чем неповинных жертв, тотальное разрушение храмов, соборов и музеев – вот цена до сих пор не закрытого неба над Украиной.

Простые украинцы голыми руками останавливают российские танки, наша армия успешно разбивает оккупантов по всем направлениям. Но российские ракеты и самолеты подло и бесчестно продолжают бомбить наши прекрасные мирные города. Мир должен это остановить. Мы, члены правительства, вместе с депутатами активно призываем к этому. К этому призывает каждый украинец", – написал министр.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – около 9000 человек,

танков ‒ 217 ед,

боевых бронированных машин – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: