Большинство военных преступлений Путина в Украине совершено авиацией — Ткаченко

Министр культуры Ткаченко призвал мир приостановить геноцид украинского народа.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает международных партнеров закрыть небо над Украиной.
Об этом он написал у себя на странице Telegram.
Министр отмечает, что российские ракеты и самолеты намеренно разрушают исторические центры крупных городов. Путин хочет снести европейское наследие и культуру, "стереть их как явление с лица земли". Он подчеркнул, что большинство путинских преступлений против Украины совершены с воздуха.
"Вчера в Харькове российские оккупанты обстреляли Успенский собор, где прятались люди, учебные корпуса Харьковского национального университета искусств и общежития Харьковской государственной академии культуры, а в Иванкове под Киевом – музей всемирно известной художницы Марии Приймаченко, работами которой увлекался сам Пабло Пикассо. К тому же Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука тоже получила повреждения от оккупантов.
Сотни ни в чем неповинных жертв, тотальное разрушение храмов, соборов и музеев – вот цена до сих пор не закрытого неба над Украиной.
Простые украинцы голыми руками останавливают российские танки, наша армия успешно разбивает оккупантов по всем направлениям. Но российские ракеты и самолеты подло и бесчестно продолжают бомбить наши прекрасные мирные города. Мир должен это остановить. Мы, члены правительства, вместе с депутатами активно призываем к этому. К этому призывает каждый украинец", – написал министр.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217 ед,
- боевых бронированных машин – 900 ед,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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