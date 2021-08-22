Борисюк подарил Сумской на юбилей роскошный букет роз и рассмешил ее поздравлением

Борисюк подарил Сумской на юбилей роскошный букет роз и рассмешил ее поздравлением

Артистке сегодня исполняется 55 лет.

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно показала себя с мужем в образе вампиров, сегодня, 22 августа, празднует свой юбилей. Ей исполняется 55 лет.

Так, звезда с самого утра получает различные теплые слова с поздравлениями от родных и друзей. В частности, ее муж, актер Виталий Борисюк также уже успел порадовать жену. Артист подарил Ольге роскошный букет белых роз. Кроме этого, он рассмешил Ольгу словами с поздравлением.

Виталий Борисюк / instagram.com/olgasumska

"С золотым юбилеем тебя. 25 — это еще не возраст. Лёличка, поздравляю тебя", — с юмором поздравил Виталий любимую.

Сумская оценила такую шутку от мужа. Она его даже немного подправила.

Ольга Сумская с цветами / instagram.com/olgasumska

"25 — баба ягодка опять", — с улыбкой ответила Ольга.

Напомним, не так давно праздновал день рождения и Виталий Борисюк. Актриса также оригинально поздравила мужа. Когда Виталий утром проснулся, его уже ждал вкусный и хороший завтрак.

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