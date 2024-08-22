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Борисюк трогательно поздравил Сумскую с 58-летием и показал, как она менялась с годами

Борисюк трогательно поздравил Сумскую с 58-летием и показал, как она менялась с годами

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины отмечает день рождения.

В семье известной украинской актрисы Ольги Сумской праздник. В знаменитости сегодня, 22 августа, день рожденья. Артистке исполняется 58 лет.

Ранним утром Ольгу Сумскую с праздником поздравил ее муж, актер Виталий Борисюк. Он посвятил жене пост в Instagram. В частности, Виталий Борисюк адресовал актрисе теплые слова с поздравлениями и пожеланиями.

"С днем рождения, любимая! Ты – мой рай, мое сердце, мое вдохновение", — обратился к возлюбленной Виталий Борисюк.

Ольга Сумская / © instagram.com/vitaliyborysyuk
Ольга Сумская / Фото: instagram.com/vitaliyborysyuk

Кроме того, актер показал, как с годами менялась его жена. Артист опубликовал немало архивных фото Ольги Сумской, который были сделаны в разный период. Как отметили пользователи, с годами актриса практически не меняется, а остается такой же привлекательной.

Ольга Сумская / © instagram.com/vitaliyborysyuk
Ольга Сумская / Фото: instagram.com/vitaliyborysyuk

К поздравлениям также присоединились поклонники звездной пары. Они писали в комментариях под постом Виталия Борисюка пожелания для Ольги Сумской.

Ольга Сумская / © instagram.com/vitaliyborysyuk
Ольга Сумская / Фото: instagram.com/vitaliyborysyuk
  • Искренние поздравления имениннице и всем причастным! Пусть мечты сбываются! Многая и благая лета в мирной, свободной Украине!
  • Поздравляем вашу семью с именинницей! Она у вас как солнышко! Обожаем вашу пару, вы так классные! Помню, как вы вели концерты в нашем Харькове! Думаю, после нашей победы мы еще много раз увидим вас в нашем городе на праздниках!
  • Наши лучшие поздравления с днем рождения! Желаю хорошего настроения, здоровья и мирного неба над головой, быть любимой женщиной!

Напомним, недавно певица Наталка Карпа праздновала день рождения. Знаменитость показывала, как муж поздравил ее с праздником прямо с фронта.

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