Борисюк трогательно поздравил Сумскую с 58-летием и показал, как она менялась с годами

Народная артистка Украины отмечает день рождения.
В семье известной украинской актрисы Ольги Сумской праздник. В знаменитости сегодня, 22 августа, день рожденья. Артистке исполняется 58 лет.
Ранним утром Ольгу Сумскую с праздником поздравил ее муж, актер Виталий Борисюк. Он посвятил жене пост в Instagram. В частности, Виталий Борисюк адресовал актрисе теплые слова с поздравлениями и пожеланиями.
"С днем рождения, любимая! Ты – мой рай, мое сердце, мое вдохновение", — обратился к возлюбленной Виталий Борисюк.
Кроме того, актер показал, как с годами менялась его жена. Артист опубликовал немало архивных фото Ольги Сумской, который были сделаны в разный период. Как отметили пользователи, с годами актриса практически не меняется, а остается такой же привлекательной.
К поздравлениям также присоединились поклонники звездной пары. Они писали в комментариях под постом Виталия Борисюка пожелания для Ольги Сумской.
- Искренние поздравления имениннице и всем причастным! Пусть мечты сбываются! Многая и благая лета в мирной, свободной Украине!
- Поздравляем вашу семью с именинницей! Она у вас как солнышко! Обожаем вашу пару, вы так классные! Помню, как вы вели концерты в нашем Харькове! Думаю, после нашей победы мы еще много раз увидим вас в нашем городе на праздниках!
- Наши лучшие поздравления с днем рождения! Желаю хорошего настроения, здоровья и мирного неба над головой, быть любимой женщиной!
Напомним, недавно певица Наталка Карпа праздновала день рождения. Знаменитость показывала, как муж поздравил ее с праздником прямо с фронта.
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